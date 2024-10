València, capital mundial del motor amb els FIA Motorsport Games

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha posat en valor la passió de la Comunitat Valenciana pels esports de motor i la seua capacitat per acollir esdeveniments esportius de gran rellevància internacional

Durant la inauguració dels FIA Motorsport Games, que es celebren del 23 al 27 d’octubre, ha destacat com València s’ha consolidat com a seu d’aquest esdeveniment, on participen més de 1.000 pilots de 86 seleccions nacionals en 26 categories diferents

Mazón ha subratllat el paper del Circuit Ricardo Tormo i l’afició valenciana, fent referència a figures locals com Jorge Martínez Aspar, Nico Terol i Héctor Barberá.

El campionat, que també es disputarà en altres localitats com Utiel, Requena i la Ciutat de les Arts i les Ciències, reforça la tradició de la Comunitat com a terra de motor, organitzant per primera vegada aquesta competició en Espanya. Mazón ha agraït a la Federació Internacional de l’Automobilisme la confiança depositada en València per a aquest esdeveniment únic, destacant el compromís dels pilots i la força de l’afició valenciana.