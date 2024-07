València Capitalitat Verda Europea participa en la Batalla de Flores amb una carrossa

L’artista faller, Jordi Palanca, ha dissenyat un carruatge amb siluetes dels edificis més emblemàtics de València, embolicats amb elements naturals

Desfilaran 30 carrosses i es llançaran prop d’1,3 milions de clavellons

En la Batalla de Flors que se celebra este diumenge, 28 de juliol, desfilarà una carrossa de Capitalitat Verda Europea. Realitzada per l’artista faller, Jordi Palanca, i que està decorada amb siluetes dels edificis més emblemàtics de València com la Catedral, el Miquelet, la Ciutat de les Arts i les Ciències i les Torres de Serrans.

Així, la carrossa de la Capitalitat està embolicada en escorça de blat i folrada amb elements naturals com a molsa, ginestó i crisantems comptarà amb 8.000 i 10.000 flors. Al capdamunt es col·locarà el distintiu del guardó europeu que ostenta la ciutat enguany i serà l’encarregada de traslladar a la fallera major infantil i la cort d’honor 2023.

Durant tot el mes de juliol, l’equip de Jordi Palanca ha estat treballant per a tindre tot llest per a este dissabte, dia de la punxà, quan es col·locaran totes les flors, així com centres de flors, que es posaran el diumenge a la Ciutat Fallera. L’equip està compost pel dissenyador, Rafa Bilches; l’artista faller, Jordi Palanca; i dos joves professionals del cicle formatiu Artista Faller.

Dissabte, a partir de les 9:00 hores, tot estarà preparat per a col·laborar en la punxà floral, on familiars i amics s’acostaran a la Ciutat Fallera per a omplir les carrosses verdes de flors. La comitiva de la Fallera Major i les Corts arribaran a les 20:00 hores per a celebrar l’arribada floral i la ciutadania podrà gaudir de l’actuació de l’Orquestra de Montecarlo, tot això a la Ciutat Fallera de València.

Diumenge, a les 20:00 hores en l’Albereda, començarà la Batalla de Flors, que enguany comptarà amb quasi una trentena de carruatges decorats amb motiu de la Capitalitat Verda Europea de València i que entraran a formar part del concurs este mateix dia per a procedir al lliurament de premis durant la Batalla.

València, Capitalitat Verda 2024 és un referent en sostenibilitat en l’àmbit europeu i lidera el canvi cap a un futur més ecològic i resilient. Este reconeixement reforça la importància de la col·laboració entre institucions, empreses i ciutadans per a aconseguir una ciutat més verda i sostenible.

La designació de València, Capital Verda Europea 2024 reconeix el compromís de la ciutat amb el turisme sostenible, la neutralitat climàtica i una transició verda inclusiva. La Batalla de Flors tindrà com a objectiu enguany la sostenibilitat de tots per un futur més sostenible, millorant la qualitat de vida per a tots els seus ciutadans mitjançant innovadores polítiques urbanes i ambientals.