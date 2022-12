L’Hemicicle Municipal ha acollit este matí a les xiquetes i xiquets que han participat en el Ple Extraordinari Infantil celebrat per a commemorar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. En el Saló de Plens s’han escoltat les propostes que han formulat els escolars de sisé de primària de diferents col·legis de la ciutat. L’objectiu, en paraules de la regidora d’Educació Maite Ibáñez, és “promoure la participació de la infància i adolescència de la nostra ciutat perquè entre totes i tots construïm la València que volem”.

Els escolars s’han centrat en les qüestions que més els afecten, però no han oblidat altres qüestions com l’atenció a les persones sense llar o els centres de dia per a les persones majors, capítol en el qual han proposat dur a terme alguna activitat conjunta entre l’alumnat dels centres educatius i les persones que acudixen als centres per a majors. En la sessió, presidida per la regidora d’Educació Maite Ibáñez, han participat també altres quatre regidors de l’equip de govern

Maite Ibáñez ha destacat la importància de l’educació entre les polítiques públiques ja que es tracta de “una eina importantíssima que ens permet transmetre valors essencials per a construir espais i ciutats de pau, com són el respecte, la justícia social i el diàleg”.

Les propostes que s’han traslladat als diferents servicis municipals han sorgit després de dur a terme 6 sessions de treball en les quals s’ha aprofundit sobre el concepte de democràcia participativa i en les quals més de 170 alumnes i alumnes han estudiat com millorar els seus barris.