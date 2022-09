València celebra el proper mes d’octubre la Biennal del Pensament, un espai de debat i reflexió obert a la ciutadania

L’alcalde, Joan Ribó, ha presentat esta proposta “de debat crític i reflexiu” que es realitzarà de manera conjunta i simultània amb les ciutats de Barcelona i Palma

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat este dimecres, junt amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l’alcalde de Palma, José Hila, la Biennal del Pensament “Ciutat Oberta”, que se celebrarà de manera conjunta entre les tres ciutats el proper mes d’octubre. La convocatòria suposa, en paraules de Ribó, “una proposta de debat crític i reflexiu al voltant de reptes globals i qüestions rellevants, tant en l’àmbit cultural, com en el urbanístic, mediambiental, artístic i comunicatiu en sentit ampli”.

Durant la segona setmana del mes d’octubre, les ciutats de València, Barcelona i Palma celebraran, de manera simultània, la Biennal del Pensament, tres edicions d’una mateixa proposta, en la qual s’abordaran temàtiques que afecten el conjunt de les ciutats, en el marc dels grans debats urbanístics i socials globals, i també assumptes més directament relacionats amb l’espai cultural i mediterrani que compartixen.

L’objectiu d’esta Biennal és, en paraules de l’alcalde de València, “obrir l’espai del pensament crític a la ciutadania, no com un simple receptacle de discursos i arguments sinó com un lloc de trobada activa i participativa”. A València, les jornades se celebraran en el Centre del Carme Cultura Contemporània, CCCC, els dies 14 al 16 del pròxim mes d’octubre. El programa d’actes combina taules redones de diàleg i debat amb sessions de ponències especialitzades i actuacions musicals (pop-rock, rap) al final de cada jornada. Tal com s’ha explicat des de l’organització, s’ha buscat incidir en la paritat de gènere, així com en l’equilibri entre llengües (valencià i castellà).

Durant la presentació, l’alcalde Joan Ribó, ha destacat la voluntat de la Biennal d’“enfocar el pensament no només com un acte individual, sinó com un acte col·lectiu o social, i per això el programa inclou no sols ponents especialitzats, sinó també gent procedent de col·lectius i espais culturals com ara llibreries, mitjans de comunicació, el món de la poesia, o de biblioteques públiques, entre d’altres”. En segon lloc, Ribó ha destacat “la diversitat de suports”, atés que la convocatòria, ha explicat, “no entén el pensament sol com el que es produix en llibres acadèmics o filosòfics, sinó que incorpora una perspectiva del pensament en suports més lliures: en les xarxes, en la labor d’influencers, o en les persones que treballen en col·lectius i estan també sensibilitzant en el seu barri, en una escala molt local i també més enllà de la ciutat”. Finalment, l’alcalde de València ha subratllat que els temes triats per als debats “són el més oberts possibles i amb un enfocament crític i autocrític”.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que “som tres ciutats capitals del Mediterrani que compartim cultura, i que ens enfrontem als grans reptes als quals les ciutats han de donar resposta, com el canvi climàtic, les infraestructures (com la necessitat del Corredor Mediterrani, que no hem deixat de reivindicar amb València) o la regulació del turisme”. “Per això reivindiquem eixe espai compartit que és el Mediterrani, que és també un espai cultural que ens definix”.

Per la seua banda, l’alcalde de Palma, José Hila, ha destacat el “patrimoni comú que unix a les tres capitals mediterrànies, que permet reflexionar sobre el futur, un futur –ha assenyalat- que està determinat per l’actual moment de transformació derivat del canvi climàtic i del desenvolupament de la tecnologia, que ens plantegen nous reptes”. “I eixe pensament no s’ha de fer de manera individual, sinó que ha de ser compartit amb la ciutadania: no hem de fer-ho en els despatxos, sinó als carrers”.

Una sola Biennal amb diferents programacions

Cada ciutat ha organitzat el seu propi programa d’activitats, amb la seua pròpia organització local, encara que es compartiran pensadors participants i es realitzaran activitats de manera comuna i simultània. Encara que la presentació oficial dels programes es realitzarà el pròxim dia 14, alhora en les tres ciutats, on es detallaran les propostes, els alcaldes han avançat activitats destacades, com l lectura simultània i comuna de l’obra de tres grans referents del pensament en les tres ciutats, com són Joan Fuster, Gabriel Ferrater i Blai Bonet.

A més, la programació comptarà amb la participació, també compartida, de figures del pensament actual com l’escriptora Svetlana Alexievich, la filòsofa Chantal Mouffe, el pensador Yuval Noah Harari o la directora de cinema Lucrecia Martel. Així mateix, les tres convocatòries compartiran també el cartell anunciador, un disseny de l’autora Susanna Blasco, que representa a la ciutadania “mirant els reptes que planteja el futur amb pensament crític, però de manera optimista”.

