València celebra este 2024 la carrera Sant Silvestre marcada per la solidaritat amb la infància afectada per la DANA

La ciutat de València es prepara per a l’última carrera de l’any, i també, la més solidaria, la Sant Silvestre.

L’;alcaldessa de València, María José Catalá, ha animat la ciutadania a donar suport a esta celebració, “la carrera més afectuosa, la de més tradició a la ciutat, i una de les més nombroses, amb més de 11.300 persones inscrites fins a este moment”.

Com és conegut, la Sant Silvestre destina tots els anys la recaptació dels dorsals de les persones participants a una entitat no governamental per al desenvolupament de programes d’;assistència, investigació o cooperació. Enguany, l’organització beneficiària és la Fundació Soñar Despierto,

La Fundació Soñar Despierto es entitat dedicada a acompanyar i fer costat les i els menors residents en centres d’acolliment, centres oberts i centres residencials, procedents d’;ambients marginals i famílies desestructurades, des del moment de l’entrada en el centre fins que aconseguixen l’;autonomia.

Però, a més, de manera paral·lela i amb l’objectiu de col·laborar en la recuperació de la normalitat per als xiquets i joves dels municipis afectats per la dana que va assolar la província el passat 29 d’octubre, l’organització de la prova ha acordat realitzar també una acció específica de solidaritat amb les poblacions que han patit la riuada.

La carrera arriba enguany a la 39é edició, amb una convocatòria que suma, com sempre al vessant esportiu, un aspecte de solidaritat i de celebració familiar i lúdica.