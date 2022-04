València consolida l’hort escolar com a eina educativa

Maite Ibáñez ha presentat en l’IES d’Orriols la V trobada de la xarxa en la qual comparteixen experiències els 29 centres educatius que compten amb este recurs

El programa “L’hort escolar com a eina educativa”, impulsat per l’Ajuntament de València en 29 centres de la ciutat, ha generat una xarxa “en la qual es comparteixen experiències per a millorar la viabilitat d’estos cultius i fomentar valors com la sostenibilitat, el medi ambient o l’alimentació saludable”. I en este marc, l’IES (Institut d’Educació Secundària) d’Orriols ha acollit hui la cinquena trobada de representants d’esta xarxa “que –en paraules de la regidora d’Educació, Maite Ibáñez- es consolida com un vertader espai de col·laboració, intercanvi d’informació, materials i experiències, així com un lloc en el qual establir vincles que impulsen, encara més, el ja per si mateix efecte integrador de les experiències didàctiques lligades als horts escolars”.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, que ha presentat esta trobada, ha ressaltat que “és indubtable l’interés que està tenint l’esmentada xarxa dins dels centres educatius, donat el nombre de noves adhesions i l’assistència de la comunitat educativa a les jornades”. “De fet, esta xarxa es va consolidant amb el blog https://huertosescolaresvalencia.blogspot.com/, el logo i les jornades d’intercanvi d’experiències”, ha afirmat després d’anunciar “el llançament d’una enquesta que es realitzarà en els centres educatius per a actualitzar les dades del diagnòstic realitzat fa uns anys des de la Regidoria d’Educació i així aprofundir en les línies de treball que s’impulsen des de la xarxa”.

Concretament, la jornada de hui, que ha començat a les 10 del matí, ha permés compartir les experiències dels horts escolars de la ciutat i establir les bases de funcionament de la citada xarxa que creix i en l’actualitat realitza l’assessorament tècnic (sobre quin cultiu plantar, com fer-ho, quan adobar, tractaments preventius, etc), en format presencial i en línia, de 29 centres educatius de la ciutat.

Durant la jornada també s’ha presentat el document d’adhesió a la xarxa, s’ha procedit al nomenament d’un responsable de cada hort i s’ha mostrat el model perquè cada centre elabore una xicoteta descripció del seu espai de cultiu, la qual servirà per a incloure-la en el blog i per a elaborar uns panells explicatius de cada centre per a una possible exposició en la trobada que es realitze en el tercer trimestre. També s’ha explicat la Xarxa d’Horts Escolars del País Valencià, i s’ha presentat l’experiència de l’IES Orriols, “que compta amb àmplia experiència, ja que té un cicle formatiu d’agro-jardineria i fan una gran faena d’inclusió de diferents col·lectius del barri en el treball de l’hort”.

Maite Ibáñez ha assegurat les possibilitats de l’hort com a recurs educatiu, “ ja que permet aprendre a cultivar fruites, verdures i hortalisses i l’ús eficient de l’aigua”. “També desenvolupa la socialització entre els xiquets, i fomenta el treball en equip”. “D’altra banda, amb els horts escolars l’alumnat comparteix tasques que afavoreix una alimentació sana, i valors sobre l’agricultura i la importància del camp. I este recurs a més promou una consciència de cura i respecte pel medi ambient, i incentiva la participació de tota la comunitat educativa, promou una activitat a l’aire lliure, i és una acció relaxant i lúdica per a desenvolupar amb xiquets i adolescents de totes les edats”, ha enumerat Ibáñez.

