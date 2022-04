València continua el cicle de millora de l’ocupació 

València continúa el ciclo de mejora del empleo y bate un nuevo récord, con 410.000 afiliaciones a la Seguridad Social el pasado marzo

L’alcalde, Joan Ribó, ha destacat que les dades del mes passat constituixen els millors de març dels últims dotze anys

La ciutat de València manté la seua tendència a la consolidació de l’ocupació i a l’estabilització, amb un nou rècord en la dada d’afiliacions a la Seguretat Social. El mes de març s’ha tancat amb un total de 410.096 afiliacions, la qual cosa constitueix la millor xifra d’un mes de març dels últims dotze anys, tal com ha subratllat l’alcalde de València, Joan Ribó, qui ha recordat que la dada supera fins i tot els registres pre-pandèmia. El total de noves persones afiliades el març passat a València arriba a les 1.085.

Junt amb la regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, l’alcalde ha manifestat la satisfacció del Govern Municipal davant estes dades que, ha assegurat, “reflectixen que el model de ciutat que impulsem està funcionant bé també pel que fa a la creació de llocs de treball i a la reducció de les taxes d’atur”. “És un model –ha afegit Ribó- que, malgrat la situació actual de crisi econòmica i d’increment de l’IPC, està contribuint decididament a reduir les taxes de desocupació”.

En pareguts termes s’ha manifestat la regidora de Desenvolupament innovador dels sectors econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui ha destacat que “València lidera la recuperació econòmica a Espanya i s’ha consolidat com una ciutat d’oportunitats”. “A l’Ajuntament tenim una cosa molt clara: som l’administració més pròxima a la ciutadania, i hem de estar ací quan més ens necessiten; per això hem sigut exemple de gestió en la tramitació d’ajudes als nostres sectors productius, perquè necessitaven un baló d’oxigen per a continuar amb la seua activitat i mantindre l’ocupació”, ha afirmat. La regidora ha subratllat, finalment, que “a pesar de la consolidació d’una tendència positiva de creació d’ocupació, no hem de baixar la guàrdia i hem de continuar treballant per a millorar l’ocupabilitat dels valencians i les valencianes i així ho fem des de València Activa”.

L’anterior pic d’afiliacions, abans de la pandèmia, es va registrar en 2019, amb 393.974 afiliacions, la qual cosa va suposar el punt àlgid de la tendència a l’alça dels últims anys. Però la pandèmia de covid-19 i les conseqüències derivades de la crisi sanitària van provocar una caiguda de les dades d’afiliació, fins a arribar a les 388.970 registrades el mes de novembre de 2020. Des d’eixe punt, les dades s’han anat recuperant progressivament mes a mes, fins a concloure el març passat amb la xifra rècord de 410.096 afiliacions a la ciutat de València.

En termes generals, i segons les dades publicades este dimecres pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la majoria de les altes corresponen al règim general, que se situa al març en 336.082 persones afiliades. Quant al sector d’autònoms la xifra es manté també, amb 57.141 afiliacions, de manera sostinguda respecte als mesos anteriors. La resta de les dades corresponen al sector de les persones ocupades de la llar (10.351), sector agrari (3.578) i treballadors de la mar (2.944).

La xifra és encara més positiva en comparació amb les dades de març de 2021, és a dir, la variació interanual, que registra un augment del 7,3%, tenint en compte que març de l’any passat es va tancar amb 381.976 noves afiliacions.

