S’obri el termini de presentació de textos, que han de versar sobre igualtat i visibilització de figures femenines

L’Ajuntament convoca el premi de relats breus “Beatriu Civera” 2022

La Regidoria d’Igualtat ha convocat el certamen de relats breus per la igualtat “Beatriu Civera”, les bases del qual publica el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV). Les persones participants disposen de 60 dies naturals per a la presentació dels textos. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha explicat que “en este concurs volem promocionar i incentivar la ciutadania per tal que reflexione sobre les barreres que encara tenim per a aconseguir una plena igualtat, per a reflexionar sobre els estereotips, les barreres de gènere i las discriminacions que encara patim dia a dia. I també, per què no, per a poder imaginar-hi un món millor”.

Beamud ha reivindicat la figura de Beatriu Civera, “una escriptora i periodista que va ser invisibilitzada, com tantes i tantes dones que han patit la invisibilització de la seua tasca i el seu treball. Però, a més, ella es va fer un lloc en un món d’homes”.

La regidora ha incidit especialment en la mirada feminista de la joventut. “Volem incentivar la participació dels joves i les joves perquè la forma en què vivim el dia a dia, les experiències vitals són ben diferents. Volem incentivar polítiques de joventut amb mirada feminista, mantindre atenta una mirada jove amb ulleres violeta”.

Bases del certamen

En el concurs pot participar qualsevol persona major d’edat resident en un municipi de la Comunitat Valenciana. La participació podrà produir-se de forma individual, en grup o en representació d’una associació valenciana.

L’objecte d’esta convocatòria és la presentació d’un relat breu, original, inèdit i no guardonat en anteriors ocasions que aborde la superació dels estereotips de gènere, la visibilització de figures femenines, la presència de dones en àmbits masculinitzats i els obstacles que les dones superen en la seua trajectòria vital. Els textos, redactats en castellà o valencià, no podran superar les 90 línies.

La quantia total del premi és de 2.750 euros i té dos modalitats. Un premi de 1.375 euros per a les persones de 18 a 30 anys i un segon del mateix import per a les persones participants de més de 31 anys. A més dels dos guardonats, l’Ajuntament publicarà també els dotze millor relats.

