València recupera el Culinary Festival, que celebra la seua cinquena edició amb les propostes gastronòmiques més noves

El regidor Emiliano García destaca que “la qualitat de les propostes suposa una fita més en la revolució que està experimentant en els últims anys la gastronomia valenciana”

El festival començarà el pròxim 30 de maig, i es desenvoluparà fins al 12 de juny

València recupera una nova edició del València Culinary Festival, la cinquena, després d’un any d’aturada per la pandèmia. Es tracta d’una iniciativa que organitza l’associació d’empreses València Premium, amb la col·laboració de l’Ajuntament a través de Visit València, així com de Turisme Comunitat Valenciana i la Diputació de València.

El festival començarà el pròxim 30 de maig, i es desenvoluparà fins al 12 de juny amb l’objectiu d’acostar a la ciutadania el treball de productors, xefs i personal de sala. El regidor de Turisme, Emiliano García, ha participat este dimarts en la presentació de la nova convocatòria.

García ha destacat que este festival culinari “aconsegueix, un any més, agitar el talent valencià i aglutinar-lo al voltant d’un mateix projecte i amb un mateix objectiu: crear experiències úniques i irrepetibles que només es poden gaudir a la nostra ciutat”. Tal com ha assegurat el regidor, “la qualitat de les propostes que es presenten hui suposen una fita més en la revolució que està experimentant en els últims anys la gastronomia valenciana i demostra, una vegada més, que les i els professionals valencians no tenen límit”.

Al llarg de quinze dies, les persones amants de la cuina, especialistes del sector, i qui vulga delectar-se amb el millor de la gastronomia valenciana, pot gaudir de menús a quatre mans, ponències i activitats. La presentació del festival ha comptat amb la presència del secretari autonòmic de Turisme de la Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, i la presidenta de València Premium, Ana Merelo.

El cartell d’esta cinquena edició està integrat per Ricard Camarena, Luis Valls (El Poblet), Bernd Knoller (RIFF), Begoña Rodrigo (La Salita), Carito Lourenço i Germán Carrizo (FIerro), Yoshikazu Yanome (Kaido Sushi Bar), Enrique Medina (Apicius), Roberto Lozano (Casa Montaña), Fran Espí (La Sucursal), Sara Olmedo (Alma del Temple), Carlos Julián (Ampar), Llisa Negra de Quique Dacosta, Júnior Franc (Paraíso Travel), Ostra València, Iván Talens (coctelero Hotel Only You València). Com en les edicions anteriors, el València Culinary Festival presenta un marcat caràcter internacional, ja que s’ha convidat a xefs de diferents diverses parts del món a cuinar amb cuineres i cuiners valencians.

Així mateix, el programa inclou una potent programació per a posar de manifest el treball i les sinergies que hi ha entre els cuiners i cuineres amb les persones productores i el personal de sala. En este marc, s’han preparat visites a diferents punts de la ciutat importants per a la cuina valenciana, com ara el Mercat Central, l’horta, la Marina de València o un tancat d’arròs de la D.O Arròs de València. A més, s’han previst també activitats com a tasts de vi i d’oli, tallers de cuina infantil o masterclass de cuina.

