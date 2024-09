València decidix el títol de la 52 SUPER SERIES

Del 23 al 28 de setembre, el vaixell britànic Gladiator buscarà el seu primer títol absolut en el principal circuit mundial de regates de monobucs de gran premi en aigües de La Marina

Este matí s’ha presentat, en el Saló de Cristall de l’Ajuntament, la València 52 SUPER SÈRIES Royal Cup, que acollirà del 23 al 28 de setembre el cinquè i últim esdeveniment de la temporada 2024 del principal circuit mundial de regates de monobucs de gran premi.

Durant la presentació, la regidora d’Esports, Rocío Gil, ha estat acompanyada del director General de 52 SUPER SÈRIES, Agustín Zulueta, l’oficial principal de Regata, María Torrijo, el timoner de l’equip britànic Gladiator, Guillermo Parada, el patró i tàctic de l’equip estatunidenc Quàntum Racing powered by American Magic, Víctor Díaz de Lleó, i el tàctic de l’equip alemany Platoon, Vasco Vascoto.

“Primer, donar les gràcies a la nostra alcaldessa, María José Catalá, que ha dit en infinitat d’ocasions que València és una ciutat oberta a la mar, que no deixarà escapar cap oportunitat i que continuarà posicionant-se en la Marina, en el nostre Port, i continuarà lluitant per a atraure grans projectes, com els ha tinguts, i que a nosaltres no se’ns escaparan”.

També ha donat les gràcies als representants d’estos tres vaixells que estan barallant-se, al costat de 10 més, per a poder guanyar esta regata. “Us augure uns dies meravellosos. Estic segura que la mar no defraudarà, que el nostre camp de regates donarà oportunitats de poder estar amb vaixells molt a prop, amb vent de ponent, que serà molt diferent, i ho gaudirem”, ha indicat la regidora.

“Com a valenciana, jo soc una persona que m’agrada mirar a la mar, que m’agrada este tipus de competicions i seguirem en eixa línia. Tenim projectes de futur, som ambiciosos, volem més i València sempre estarà amb les portes obertes perquè torneu a gaudir del millor camp de regates i perquè torne a brillar en la mar, com ha fet sempre”, ha destacat Gil.

La València 52 SUPER SÈRIES Royal Cup decidirà la identitat de la persona guardonada d’enguany. Després de guanyar les dos últimes regates, inclòs el Rolex TP52 World Championship, disputat en Newport (Rhode Island), el Gladiator, de l’armador Tony Langley, arriba amb un avantatge de huit punts al capdavant de la provisional del circuit, però l’emoció és màxima en la batalla pel títol en una gran final que reunirà 13 equips de nou nacionalitats amb un programa de fins a deu proves.

La flota de clausura de temporada és la més gran i internacional de la història del circuit, amb vaixells dels Estats Units, Gran Bretanya, França, Hong Kong, Sud-àfrica, Turquia, Alemanya, el Brasil i Tailàndia. Com va quedar patent en el Port Portals 52 SUPER SÈRIES Sailing Week d’agost, una flota més nombrosa augmenta significativament el potencial de puntuacions altes, i, en un esdeveniment sense descartes, els errors poden resultar letalment cars. Literalment, la batalla pel títol està oberta.

L’esdeveniment té la seua seu en les instal·lacions de King Marine, en ple cor de la 32 America’s Cup, i estarà organitzat per València Mar. Una seu i un camp de regates ben coneguts per molts regatistes de la flota que van participar en la 32 America’s Cup, a més d’alguns, també, en la 33.

Gladiator, en primer lloc

Després de quatre esdeveniments, la classificació provisional del circuit està liderada pel Gladiator de l’armador Tony Langley i el timoner Guillermo Parada, guanyador de la corona mundial el mes de juliol passat en Newport i de la regata de Port Portals celebrada a Mallorca a l’agost. Si es proclama campió, seria el primer equip britànic a aconseguir-ho i s’uniria als estatunidencs Sled i Quàntum Racing, l’italo-argentí Azzurra i el defensor del títol, l’alemany Platoon.

Amb quatre títols en el seu haver al capdavant de l’Azzurra, el timoner Guillermo Parada sap com tancar una temporada amb un títol, encara que també ha sentit el dolor de perdre arribant a la riba i es mostra caut.

La història sembla afavorir a Gladiator. El seu armador va disputar la seua primera regata internacional fa 14 anys en les mateixes aigües de València amb el Weapon of Choice, l’antic Matador que Parada havia portat al títol mundial amb els colors de la família Roemmers. I l’últim títol de Parada en les 52 SUPER SÈRIES el va aconseguir en 2019 amb Azzurra, el dia del seu 52 aniversari.

Quàntum Racing powered by American Magic, a l’aguait

El Quàntum Racing powered by American Magic de Doug DeVos aguaita a huit punts del líder. Amb el seu jove equip de popa liderat pel patró i tàctic Víctor Díaz de Lleó, la regularitat els ha portat al segon lloc de la general i a aspirar al seu sisè títol absolut de 52 SUPER SÈRIES. En este moment no podran comptar amb el seu timoner Harry Melges IV, que estarà en l’America’s Cup de Barcelona amb l’American Magic Youth Team. Li substituirà l’experimentat Morgan Larson, guanyador de títols amb Quàntum i Rán Racing, el caràcter fred i tranquil del qual pot resultar clau, pese al desafiament d’incorporar-se només per a un esdeveniment.

Platoon Aviation vol acabar brillant

El Platoon Aviation de l’alemany Harm Müller-Spreer, defensor del títol, ha necessitat temps per a aprendre i optimitzar el vaixell que va estrenar a principi de temporada. Van quedar a les portes de guanyar la regata de Port Portals i estan tercers de la general, a 20 punts de Quàntum Racing i a 28 de Gladiator.

La Royal Cup, un trofeu cobejat

València també posarà en joc la Royal Cup, un dels trofeus més cobejats de la temporada. Platoon Aviation la va guanyar en 2023, però pràcticament qualsevol dels seus rivals pot aspirar a alçar-la enguany, incloent-hi el Phoenix d’Hasso i Tina Plattner (guanyador de l’últim esdeveniment de la temporada 2023), el Sled de Takashi Okura (campió absolut i del món en 2021), l’Alegre d’Andy Soriano o el sempre potent Provezza (subcampió al desempat l’any passat), que va estrenar vaixell en Port Portals.

La València 52 SUPER SÈRIES Royal Cup començarà el dilluns, 23 de setembre, amb la regata d’entrenament oficial. Des del dimarts, dia 24, i fins al dissabte 28 es disputaran un màxim de deu proves puntuables. Aquest dia es coneixerà al guanyador de la Royal Cup i al campió absolut de les 52 SUPER SÈRIES 2024.