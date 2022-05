El consistori llançarà campanyes de sensibilització per frenar el consum d’alcohol a la via pública entre la gent jove

En el moment de recepcionar les obres de la plaça del Mercat, l’Ajuntament posarà en marxa un pla específic per marcar l’espai al qual s’han de cenyir les terrasses d’hostaleria. A més, el consistori llançarà campanyes de sensibilització per reduir el consum d’alcohol dels joves al carrer. Són dos de les mesures acordades en la reunió que han mantingut este migdia l’alcalde, Joan Ribó; el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano; la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, i el comissari principal cap de la Policia Local, José Vicente Herrera.

L’alcalde s’ha mostrat “satisfet” per la trobada, en què s’ha tractat la situació de les terrasses de l’hostaleria i el botellot a la ciutat. Ribó ha explicat que no es poden delimitar les zones reservades a taules i cadires al centre històric fins que no es recepcionen les obres. El màxim responsable municipal ha remarcat que “els espais per a vianants han de ser per a tots”, per la qual cosa es vigilarà que els negocis respecten els metres quadrats que tenen autoritzats i, en cas “d’incompliment reiterat”, se’ls retirarà el permís.

A més, el control de terrasses és, segons l’alcalde, “un mecanisme de prevenció del botellot”, especialment a la plaça d’Hondures, del Cedre i Russafa, entre d’altres. En eixe sentit, ha recordat que durant el mes de maig la Policia Local n’ha intensificat la inspecció, perquè en esta època hi ha un repunt del botellot coincidint amb el final de curs i el bon oratge. En concret, els agents han revisat 1.100 terrasses i han obert 130 actes. Als voltants del Mercat Central i la Llotja només s’han sancionat dos locals per superar la superfície permesa.

Per la seua part, Aarón Cano ha indicat que “les accions preventives (control de terrasses) i reactives (presència policial)” es reforçaran amb campanyes de sensibilització per minimitzar “l’excés de consum d’alcohol”, semblants a les que es van fer entorn del tabac. El titular de Protecció Ciutadana ha incidit que el botellot altera el dret al descans del veïnat alhora que és un problema social. “L’alcohol es concep com un element transversal de les relacions socials”, és “la porta d’accés de drogues” i ocasiona “accidents de trànsit o episodis de violència”.

Cano ha advertit que el botellot no és “una guerra, sinó un problema; estem parlant dels nostres fills i dels fills dels nostres amics”. Per això, “cal incorporar el factor educacional”. Així mateix, ha anunciat que s’enfortirà la presència policial en les platges, on es registra major concentració de consum d’alcohol a l’aire lliure durant estes dates.

D’altra banda, la regidora Lucía Beamud ha posat de relleu “la política molt activa de recuperació d’espais per a vianants que du a terme el govern de Joan Ribó al centre de València i a la resta de barris i pobles”, i ha subratllat que són “places per al gaudi de les persones”. En eixa línia, ha recalcat el disseny d’un pla específic de “marcatge” de les zones reservades a hostaleria de la plaça del Mercat i ha reiterat que el nombre de terrasses de la plaça de la Reina no s’ampliarà, sinó que es mantindrà.

