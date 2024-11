València equilibra tradició nadalenca i solidaritat després de la DANA

La proximitat de la DANA a les festes nadalenques ha portat València a gestionar amb prudència el retorn a la normalitat.

La ciutat aposta per celebrar el Nadal com a motor econòmic i emocional, sense deixar de banda la solidaritat.

El muntatge de les llums de Nadal, que ja ha començat al centre, segueix els contractes pactats, demostrant que l’ajuda als damnificats no exclou la recuperació econòmica. El 4 de desembre es realitzarà l’encesa oficial, amb un acte discret en homenatge a les víctimes i damnificats.

Els comerciants també impulsen iniciatives com el Tren dels Comerciants, la pista de gel i altres activitats per reactivar l’animació comercial. L’objectiu és recuperar el dinamisme previ a la DANA i transformar la percepció de tragèdia en un relat de superació. Espais emblemàtics com el Saló de Cristall i centres comercials com El Corte Inglés i Nuevo Centro ja exposen els seus tradicionals betlems, mantenint viva la màgia del Nadal.

Amb aquesta combinació de respecte i projecció positiva, València busca un equilibri que permeta reactivar la ciutat, dinamitzar el comerç local i mantenir l’esperit nadalenc com a eina de cohesió i recuperació social.