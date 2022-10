València serà Capital Verda Europea el 2024, segons ha anunciat la comissió europea este dijous en una gala celebrada en la ciutat francesa de Grenoble, que ostenta el títol este any. Fins a este moment, Vitoria-Gasteiz era l’única ciutat espanyola amb aquesta distinció, aconseguida el 2012. Deu anys després, València es converteix en la segona ciutat espanyola en aconseguir-lo. La vicealcaldessa de València, al respecte, indica que la ciutat està posicionant-se en el mapa de les ciutats que es preocupen pel progrés i la qualitat de vida de la ciutadania.

Aquest guardó, dotat amb sis-cents mil euros, està promogut per la comissió europea des de 2010 per reconèixer els projectes i el compromís per l’ecologia urbana, alineats amb el Pacte Verd Europeu, l’estratègia de biodiversitat 2030 de la Unió europea, o els objectius de desenvolupament sostenible de les nacions unides.

València ha destacat, en la defensa de la seua candidatura, l’augment en la ciutat d’infraestructura verda, el seu model de mobilitat sostenible, la recuperació de l’espai públic amb la peatonalització de les seues places més cèntriques o l’alimentació sostenible, amb la seua horta i producció autòctona de fruita i hortalisses. Una ciutat mediterrània referent de polítiques verdes, segons el regidor Sergi Campillo:

La selecció de la ciutat guardonada s’avalua sobre la base de dotze indicadors ambientals, des de la qualitat de l’aire, el soroll, l’aigua, l’ús sostenible del sol, la gestió de residus, el reciclatge, el canvi climàtic o la mobilitat sostenible. Tot això, en paraules de l’alcalde de València, Joan Ribó, coses a les quals els cap innovació:

Ribó, ha recollit el premi de mans del subdirector general de Medi Ambient de la Comissió Europea. València, per primera vegada, es presentava a aquest guardó, i competia pel títol contra la ciutat italiana de Cagliari. L’Àgora ha sigut el lloc on centenars de persones seguien en directe la cerimònia, la victòria de la qual han celebrat amb alegria i focs d’artifici.