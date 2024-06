Les regidores de Platges, Mónica Gil, i de Servicis Socials, Marta Torrado, han presentat este dimecres els punts accessibles per al bany adaptat, que estaran en ús fins al 15 de setembre

Les persones amb problemes de mobilitat o alguna discapacitat compten amb tres punts de bany assistit a les platges de Malva-rosa, el Cabanyal i Pinedo i un equip de dotze persones cada dia

S’han disposat passarel·les segures i senyalitzades per a poder accedir directament a l’aigua

La regidora de Platges, Mónica Gil, ha assenyalat la importància que “totes les persones, sense importar les seues capacitats, puguen gaudir plenament de les nostres platges que, a més, estan certificades amb 7 banderes blaves”

València és la tercera ciutat d’Espanya que compta amb un major nombre de jornades de cobertura de socorrisme en les platges, tal com ha subratllat este dimecres la regidora de Platges, Mónica Gil, qui ha presentat hui el dispositiu de bany assistit per a persones amb discapacitat, junt amb la regidora de Servicis Socials, Marta Torrado. L’operatiu especial d’assistència, que va començar a funcionar l’1 de juny passat, estarà en ús fins al 15 de setembre pròxim, amb el de salvament i socorrisme, en els 19 quilòmetres de platges de València, i que també funciona diàriament des de l’1 de juny.

Així ho ha explicat la regidora Mónica Gil durant l’acte de presentació de l’operatiu de bany accessible, que ha tingut lloc este matí en el punt accessible nº2 de la platja del Cabanyal. “València té un dels servicis de socorrisme més amplis de la Comunitat Valenciana quant a horaris i dates d’inici i finalització del servici, que suma una temporada extraordinària fora de la temporada estival i que es complementa amb un ampli dispositiu de bany assistit a persones que tenen dificultats motores”, ha subratllat.

En total, este servici especial disposa de tres punts accessibles i de bany adaptat, situats a les platges de la Malva-rosa, el Cabanyal i Pinedo, en horari d’11.00 a 19.00 hores, que es complementen amb els punts situats a el Saler i el Perellonet, en els quals l’atenció es presta mitjançant cita telefònica, en horari d’11.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres, en este cas durant els mesos de juliol i agost.

Silla amfíbia, crosses, accessos adaptats i jupetins salvavides

Tant els tres punts accessibles com els dos punts d’ajuda al bany són gestionats per Creu Roja, que disposa, cada dia, d’un equip humà de dotze persones. Cada àrea i punts accessibles compten amb un complet equipament adaptat, amb caseta i zona d’ombra, taules i cadires, cadires de rodes, grues i arnesos, cadires de dutxa, lliteres, llibres en braille, WC modulars i accessibles, senyalística blava en les passarel·les, rampes d’accés i reserva d’aparcament. “Tot això –ha destacat Mónica Gil- amb l’objectiu de facilitar l’experiència, el descans i el bany a les platges a les persones amb alguna discapacitat o mobilitat reduïda”.

El servici permet a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda gaudir del bany en la mar, mitjançant l’ús d’una cadira amfíbia, crosses caminadores i accessos adaptats, així com jupetins salvavides i altres elements de flotació o suport que proporciona el personal de Creu Roja. Tant les platges del Cabanyal com la Malva-rosa disposen de certificació d’accessibilitat universal UNIX 170.001. L’aforament del Cabanyal és de 35 persones, i el de la Malva-rosa és de 25 persones. Mónica Gil, ha agraït el treball que realitza l’equip de salvament i socorrisme de Creu Roja, “format per més de 160 professionals altament qualificats”, i ha destacat que “València és la tercera ciutat d’Espanya amb més jornades de cobertura de socorrisme”.

La regidora de Platges ha apel·lat a la responsabilitat i respecte amb les normes establides per als banyistes, i ha explicat que “la Regidoria de Platges aposta per la prevenció, per a reduir les intervencions”, així com per la “activaciónde la cadena assistencial en menys d’un minut, la qual cosa significa que hi ha un socorrista titulat per a prestar els primers auxilis en cas de lesions per falta d’oxigen i amb accés a un desfibril·lador en menys de 4 minuts”. A més, Gil ha anunciat que, com a novetat, les banderes informatives de colors porten unes ratlles específiques perquè les persones daltòniques, que no poden identificar els colors, tinguen també tota la informació.

Passarel·les reciclades i sostenibles

Per la seua banda, la regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, ha destacat la posada en servici, dins de l’operatiu general de bany adaptat en cada platja, d’“un camí segur i senyalitzat d’accés: unes passarel·les especials que permeten a les persones usuàries arribar directament fins a l’aigua”. Es tracta d’uns passos que, a més, ha destacat la delegada, “són reciclats i reciclables, i també sostenibles, ja que estan fets a partir de 1.000 botelles de plàstic reciclades”. A més, ha continuat la regidora, “estes passarel·les estan pensades perquè puguen ser usades per persones amb baixa visió, i per a això tenen unes bandes blanques longitudinals que assenyalen el recorregut”.

Finalment, la regidora Torrado ha explicat que les passarel·les “no cremen, i absorbixen els raigs ultraviolats; no generen microbacteris perquè el seu teixit de micro filament de PET, permet que es netegen i s’assequen, tenen deu anys de vida útil i són compatibles amb la Llei de Costas, la qual cosa suposa –ha conclòs la delegada- una prova més que l’Ajuntament de València es preocupa per les persones amb discapacitat”.

La delegada de Platges, Mónica Gil, ha conclòs la presentació subratllant el “compromís del govern municipal a continuar treballant per a fer de les platges de València un lloc cada vegada més accessible per a tots. Continuarem treballant a millorar i ampliar estos servicis per a assegurar-nos que València siga una destinació turística per a tots. És fonamental que totes les persones, sense importar les seues capacitats, puguen gaudir plenament de les nostres platges que a més estan certificades amb set banderes blaves”.