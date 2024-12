València es prepara per a acomiadar 2024 amb unes campanades plenes de pólvora, música, màgia i solidaritat

València acomiadarà el 2024 amb una gran festa en la plaça de l’Ajuntament, on la tradició de les campanades de cap d’any serà l’eix central d’una celebració plena d’emoció, optimisme i solidaritat.

A més de l’espectacle pirotècnic i musical, enguany la ciutat vol homenatjar aquells que han passat per dificultats durant l’any, com les víctimes de la DANA i el tràgic incendi de Campanar.

La Pirotècnia Vulcà serà, com és habitual, la responsable de llançar quatre castells de focs artificials simultanis, fent de València un referent mundial en espectacles pirotècnics.

A les 23:59 hores, es dispararan tres castells en diferents punts de la ciutat: el Tram VI (enfront de les Torres de Serrans), el Tram IX (entre el Pont de les Flors i el Pont de l’Exposició) i el Tram XIV (al voltant del Roserar, a la Ciutat de les Arts i les Ciències). Aquest espectacle serà completat amb un castell de focs en la mateixa plaça de l’Ajuntament després de les dotze campanades, amb més de 1.700 quilos de pólvora i un ús innovador de GPS per coordinar els llançaments, així com l’ús de material biodegradable.

Les campanades infantils seran un dels grans atractius del dia. A partir de les 11:00 hores, la plaça de l’Ajuntament es convertirà en un espai màgic ple d’activitats per als més petits, amb animadors, artistes de circ, DJ’s, així com espais de fotocall, pintacares i globoflèxia. Aquestes activitats estaran acompanyades per la música de DJ Germán Salazar, creant un ambient festiu per a tota la família. A més, enguany l’espectacle es realitzarà també entre el públic per fer-los partícips de la festa.

A partir de les 22:30 hores, les campanades de cap d’any seran el moment culminant de la celebració. La música estarà a càrrec de Pepino Marí, DJ de Madrid, que obrirà la festa amb temes divertits i animats. Després, el DJ valencià Boccachico prendrà el relleu, seguit per Ele DJ, que tancarà l’esdeveniment amb una mescla energètica de pop i house.

El dispositiu de seguretat serà una de les prioritats, amb la col·laboració de la Policia Local, la Policia Nacional, Bombers, Protecció Civil i personal sanitari. El trànsit a la plaça serà tallat a partir de les 21:00 hores, i es recomana a la ciutadania l’ús del transport públic per evitar aglomeracions. Mónica Gil, regidora de Festes, ha destacat la importància de gaudir de la festa amb responsabilitat: “Volem que tots gaudisquen d’una nit màgica, però sempre amb responsabilitat”.

Aquesta celebració es caracteritzarà no només per la música i els focs artificials, sinó també per l’esperit de solidaritat, amb un homenatge als qui han patit les dificultats de l’any. A la plaça es repartiran 10.000 pals de llums LED i 4.000 gots de plàstic per contribuir a crear una atmosfera especial. Un dispositiu especial de seguretat vetllarà perquè tots els assistents puguin gaudir de la nit amb seguretat i comoditat.

València tanca l’any 2024 amb un esperit de renovació i esperança, esperant que l’any 2025 porti noves oportunitats per a tots.