València es prepara per a celebrar la festa de la patrona

Les falleres majors i corts d’honor d’enguany i de l’any passat participaran simultàniament en la doble sessió de balls, ja que no hi hagué dansaes per la pandèmia

La ciutat de València celebrarà, tal com és tradició, el segon diumenge de maig, la festivitat de la “Mare de Déu dels Desemparats”, patrona de tots els valencians i valencianes. En este marc, l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Arquebisbat, la Catedral i la Basílica, ha organitzat una sèrie d’actes festius i litúrgics, que començaran hui divendres, i es prolongaran fins pròxim dilluns, dia 9.

El programa d’estes celebracions, que es recuperen després de la pandèmia, començarà amb “Les primeres vespres de la festa de la Mare de Déu dels Desemparats”, tocs de campanes que es realitzen de manera manual des del campanar de la Catedral, el popular “Micalet” i que es prolongaran en diferents hores i amb diferents crides fins al diumenge per anunciar els diferents actes que, en paraules del regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, “un senyal meravellós de tornada cap a la normalitat”

El regidor, que ha fet una crida la ciutadania “per a participar i disfrutar de totes estes celebracions”, ha ressaltat, entre altres, la tradicional dansà que comptarà amb un important nombre de participants entre els fallers i les falleres conformen el col·lectiu amb una major representació”.

Enguany, la dansà de les comissions de falla se celebrarà en sessió doble. A les huit de la vesprada la infantil i a les onze de la nit la de les majors. I les falleres majors i corts d’honor d’enguany i de l’any passat participaran simultàniament en la doble sessió de balls, ja que no hi hagué dansaes per la pandèmia.

Durant estos dies, a més dels actes religiosos, com la “Salve Solemne a la Mare de Déu” o les Misses de Descoberta i d’Infants, a més del tradicional “Trasllat” de la imatge de la Mare de Déu des de la seua Capella fins a la Catedral, la ciutadania podrà gaudir d’altres actes més lúdics com ara el Concert de la Banda Municipal de València, que se celebra a la plaça de la Mare de Déu dissabte a les 23 hores o el posterior Castell de focs artificial que es dispararà al llit del Túria a les 24 hores.

El tret d’este castell de focs artificials donarà la benvinguda a la jornada del diumenge que es clausurarà amb una mascletà disparada des de la plaça de l’Ajuntament i amb la “Solemne Processó”. Si bé, la celebració del programa d’actes en honor a la Mare de Déu es prolongaran també el dilluns.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià