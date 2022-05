L’alcalde Joan Ribó ha subratllat la “potència de València en l’àmbit del disseny, amb les quasi 100 cooperatives dedicades a este sector”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este dimarts en la inauguració del mural realitzat amb motiu de la concessió del Premi Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià que, en la seua categoria de trajectòria cooperativa, va ser atorgat al col·lectiu de cooperatives del disseny Disseny made in Coop. Ribó ha destacat el paper que tenen les cooperatives en el desenvolupament i progrés de les societats, especialment en àmbits com el del disseny, que permeten aconseguir transformacions en escenaris molt dispars, sempre des de la premissa del bé comú.

Ribó ha assistit a l’obertura del mural al públic, acompanyat pel vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i juntament amb el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i el president de CONCOVAL (Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana), Emili Villaescusa. El mural pot veure’s ja en el número 12 del carrer Hort d’en Cendra, a la cantonada amb el carrer de la Beneficència, (enfront del jardí posterior de l’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern)

Ribó ha reiterat la seua felicitació a les cooperatives del sector del disseny de la Comunitat Valenciana, guardonades el mes de març passat amb el XIV Premi Pepe Miquel a la Trajectòria Cooperativa, i ha assenyalat que “el disseny és un mitjà de transformació i fil conductor entre valors com la salut, l’educació, la innovació, el patrimoni, la igualtat, la inclusió, la diversitat i la sostenibilitat”. De fet, l’alcalde ha subratllat que València és la Capital Mundial del Disseny 2022, una capitalitat els eixos de la qual són “herència, patrimoni, inclusió, sostenibilitat, economia, didàctica del disseny i salut”, les mateixes bases, ha subratllat, que defineixen el treball cooperatiu i col·laboratiu que redunda en benefici per a tota la ciutadania.

València, una potència en disseny

L’alcalde ha destacat la importància del reconeixement a les cooperatives de disseny premiades enguany, “un premi que s’ha traduït en este mural tan interessant i tan bell, que reflecteix clarament la importància disseny a València a tots els nivells”, ha manifestat. De fet, l’alcalde ha subratllat el gran nombre de cooperatives valencianes dedicades al sector del disseny, quasi un centenar, “la qual cosa posa de manifest que València és una potència en este àmbit”, ha afirmat. “El disseny, i especialment com en este cas, desenvolupat en manera de cooperació és l’essència d’una nova València immersa en un canvi sense precedents”, ha assegurat el primer edil qui, com a símbol material d’este canvi, ha assenyalat este nou mural urbà Disseny Made In Coop situat a l’entorn de l’Institut d’Art Modern (IVAM.

En semblants termes s’ha expressat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, qui ha destacat el paper del cooperativisme en l’economia valenciana, i ha assegurat que des de les administracions es continuarà donant suport a este sector perquè “continue creixent en el nostre territori”. Finalment, el president de CONCOVAL, Emili Villaescusa, ha posat en valor el treball de les cooperatives, “especialment en este any en què València és la Capital Mundial del Disseny, en el qual també les cooperatives volem contribuir a posar en valor el talent, no sols el talent individual sinó també el talent col·lectiu”, ha assegurat. I ha destacat també “els avantatges de la col·laboració públic-privada per a bé de tota la ciutadania, que queda plasmada en este mural perquè tota la ciutadania el gaudisca”.

El XIV Premi Pepe Miquel a la Trajectòria Cooperativa a les cooperatives del sector del disseny de la Comunitat Valenciana va vindre a reconéixer la creativitat generada sota esta fórmula col·laborativa en un sector tradicionalment reservat als talents individuals. Per primera vegada en la seua història, este guardó es va concedir a una candidatura col·lectiva.

I per la particularitat d’esta edició, es va acordar materialitzar el premi en una intervenció mural a la ciutat de València, que s’ha inaugurat este matí. La realització artística ha estat coordinada per Joan Peiró, comissari de la intervenció mural i catedràtic de Pintura en la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València. L’acte ha comptat a més amb la participació de la directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme, Teresa García; i la directora de CIAE (Centre d’Investigació Art i Entorn), Paula Santiago

