València estudia digitalitzar el patrimoni musical del Palau de la Música, la Banda Simfònica i la seua fonoteca per a garantir la seua conservació

El projecte ha avaluat l’estat actual dels materials i proposa la digitalització de més de 858.644 documents entre partitures, programes de mà, cartelleria, fotografies i gravacions audiovisuals

Un dels principals objectius d’esta iniciativa és la preservació dels materials, així com democratitzar l’accés a estos arxius històrics

La regidora d’Innovació, Paula Llobet, ha informat que l’Ajuntament de València, a través del Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació (SERTIC), ha conclòs un “ambiciós projecte” d’estudi per a la digitalització i conservació dels arxius del Palau de la Música, la Banda Simfònica Municipal i la seua fonoteca. Llobet ha destacat que “aquesta fita suposa un pas decisiu en la protecció del llegat cultural de la ciutat, adaptant-lo a les necessitats tecnològiques del segle XXI i facilitant l’accés a investigadors, músics i ciutadania en general”.

Avaluació i digitalització per a la preservació

El projecte ha inclòs l’anàlisi de l’estat físic dels espais utilitzats com a arxiu i la proposta de mesures per a millorar la seua conservació. També s’han identificat procediments i tecnologies necessàries per a la digitalització, preservació i gestió documental digital dels fons.

Segons Paula Llobet, aquesta iniciativa reafirma el compromís del consistori amb la preservació del patrimoni cultural, utilitzant la tecnologia per a connectar el passat amb el futur. “Este esforç s’emmarca dins de l’estratègia València Innovation Capital, que impulsa projectes innovadors i sostenibles en diferents sectors de la ciutat”, ha afirmat.

Un llegat cultural ric i divers

L’informe final proposa la digitalització de més de 858.644 cares documentals:

128.620 partitures originals del Palau de la Música.

del Palau de la Música. 170.000 programes de mà .

. Gravacions en formats analògics i digitals , incloent-hi cintes magnetofòniques i CDs de la Banda Simfònica Municipal.

, incloent-hi cintes magnetofòniques i CDs de la Banda Simfònica Municipal. Més de 270 cintes de magnetòfon i 1.790 CDs.

Aquests materials constitueixen un valuós testimoniatge del desenvolupament cultural i musical de València, amb col·leccions destacades com les del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.

Innovació i sostenibilitat en la conservació

El procés de conservació seguirà estàndards internacionals, com l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) i la norma ISO 14721 (model OAIS), assegurant la qualitat tècnica i la preservació a llarg termini. També es preveu utilitzar tecnologies capdavanteres que garantisquen imatges d’alta qualitat, adequades tant per a la conservació com per a la difusió pública.

A més, es milloraran les condicions dels arxius físics amb controls de temperatura, humitat i sistemes de protecció contra incendis.

Democratització de l’accés: un arxiu viu

Un objectiu clau del projecte és democratitzar l’accés a estos arxius històrics. Mitjançant un sistema de gestió documental digital, els usuaris podran consultar els materials des de qualsevol lloc del món a través d’una plataforma intuïtiva que combina accessibilitat i protecció dels drets d’autor.

Els arxius digitalitzats estaran disponibles en la web municipal, la pàgina del Palau de la Música i la Fonoteca Virtual del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, fomentant la investigació i el gaudi del patrimoni musical per part d’una audiència global.

Amb aquesta iniciativa, València no sols protegeix el seu llegat, sinó que també lidera el camí cap a una gestió cultural més moderna, inclusiva i accessible.

