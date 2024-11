València explora les connexions entre cultura i salut

La ciutat acull la segona edició de Periscopio que se celebra els pròxims dies 20 i 21 en el Palau de la Música

En estes jornades es proposaran iniciatives culturals per a pal·liar el dolor en situacions de devastació, com la recentment patida a la ciutat a conseqüència de la dana

La ciutat acollirà unes jornades per a analitzar com la cultura pot millorar la salut i el benestar de la ciutadania. Este és el tema de la segona edició de Periscopio, una trobada de reflexió en el qual participen les indústries culturals per a intercanviar experiències i que se celebrarà a València els pròxims dies 20 i 21 de novembre.

El Palau de la Música serà l’escenari d’estes jornades que, impulsades per l’Ajuntament de València i la Fundació Contemporània per a identificar oportunitats i necessitats del sector cultural, en la seua primera edició van reunir més de 200 professionals. En esta ocasió, Periscopio València posa el focus en l’anàlisi de com diferents disciplines artístiques, des de la música i les arts plàstiques fins al teatre, el còmic, el cinema i la il·lustració, poden influir en la salut.

El programa s’organitzarà en dos jornades. El dimecres 20 de novembre, els participants podran visitar i conéixer els models de gestió d’algunes de les institucions culturals més rellevants de València, entre els quals es troben els centres municipals de l’Escorxador, La Reina 121; o la NAU 3.

El dijous 21 de novembre, el Palau de la Música albergarà conferències, tallers i formats reduïts que permetran al públic interactuar de manera pròxima amb els participants.

El responsable d’Arts i Salut en l’Organització Mundial de la Salut, Christopher Bailey, conversarà amb representants de la fundació Cultura En Vena. En el panell “Cultura i salut: un diagnòstic global”, dialogarà amb professionals i responsables públics com el director general de discapacitat de l’Ajuntament de València, Javier Copoví, per a analitzar l’impacte positiu de les arts en la salut i benestar, basant-se en un informe de l’OMS de 2019.

Periscopio València també presentarà innovadores iniciatives a Espanya que aborden la interacció entre les arts i els sistemes físic, psíquic, emocional i espiritual, i experiències i coneixements en l’ús terapèutic de la música, el teatre i les arts plàstiques.

D’altra banda, el format “Un café amb…” permetrà als assistents xarrar de manera distesa amb els experts, mentre que diversos tallers abordaran temes com la mediació cultural en l’àmbit sanitari, la comunicació en el sector cultural, l’aplicació de la IA en projectes culturals i el paper de la cultura en situacions de crisis.

La inscripció a Periscopio València és gratuïta i la programació completa està disponible en la web.