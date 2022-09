El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo desenvolupa en la seua ponència «la potència de la candidatura de València, basada en la transformació que ha experimentat la ciutat»

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat hui la ponència “València, finalista a Capital Verda Europea 2024”, dins del Fòrum d’Economia Circular de les Jornades Greencities&S-Moving que se celebra a Màlaga. En este acte, en el qual s’han donat cita representants de desenes de ciutats espanyoles i de la resta del món, Campillo ha defensat “la potència de la candidatura de València, basada en la transformació que ha experimentat la ciutat”.

“Hem vingut a Màlaga per a presentar la nostra candidatura per a ser Capital Verda Europea en 2024, en una trobada de ciutats verdes que organitza Màlaga i que ens oferix una oportunitat per a explicar a moltes ciutats espanyoles i estrangeres la potència de la nostra candidatura, que es decidirà el 27 d’octubre en Grenoble, França”, ha explicat el vicealcalde Sergi Campillo. “És una oportunitat importantíssima i històrica per a la nostra ciutat convertir-se en una de les poques capitals verdes, com la que va aconseguir Vitòria fa 10 anys”, ha afirmat el regidor d’Ecologia Urbana.

Per a aconseguir este guardó, Sergi Campillo ha assenyalat que València “defensa la gran transformació experimentada en els últims anys, una ciutat que s’ha convertit una referència de la mobilitat ciclista i, per exemple, està reconeguda com la capital espanyola en la qual millor et pots desplaçar amb bicicleta, amb més de 167 km de carrils bici”. El vicealcalde i regidor també ha recalcat que una altra de les fortaleses de la candidatura “és l’aposta per la recuperació de l’espai públic per a les persones amb la conversió en zona de vianants de moltíssimes places tant del centre, com la plaça de la Reina o la plaça Ajuntament, com també dels barris, com la superilla de Orriols.

El regidor d’Ecologia Urbana ha posat en valor també la gestió de residus, “que ens ha permés ser la ciutat espanyola on es reciclen més envasos i paper/cartó per habitant, o també altres aspectes importantíssims de la ciutat com la gestió dels parcs naturals, en este cas l’Albufera de València”.

El vicealcalde i regidor ha exposat en la seua intervenció que totes estes condicions i tots estos resultats “fan que València tinga unes possibilitats molt importants per a ser Capital Verda Europea en 2024, la qual cosa seria un reconeixement importantíssim per a la nostra ciutat, un prestigi a nivell internacional que ens situaria en la primera lliga de les ciutats verdes del món. Per tant, una ciutat que atrauria talent de persones, professionals, empreses, que no sols busquen rendiment econòmic, sinó qualitat de vida”, ha afegit.

En una última reflexió davant la resta de ciutats, el delegat ha considerat que la candidatura de València “és un projecte de país», perquè «en un moment de molta incertesa global, per la guerra, l’escalada de preus, etc., València representa una certesa per al nostre país i una gran aposta”. Per això, ha conclòs, “he demanat a la resta de ciutats espanyoles el seu suport a la nostra candidatura”.

En finalitzar la seua ponència en el marc del fòrum Greencities&S-Moving 2022, el vicealcalde també ha participat en la trobada de líders urbans: “L’Agenda Urbana com a element d’aplicació dels ODS a les nostres Ciutats” dins de les jornades celebrades a Màlaga.