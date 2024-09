València impulsa 50 mesures per dotar València de més vivenda pública i un turisme sostenible

Catalá ha anunciat mesures per fomentar la natalitat, restringir els pisos turístics i construir més habitatges al primer debat sobre l’estat de la ciutat de València.

Un total de 17 entitats han participat al debat, entre elles associacions veïnals, culturals i de pares i mares, agrupacions juvenils, LGTBI i en defensa dels drets dels refugiats i organitzacions sindicals.

També han tingut el seu torn de paraula els diferents grups polítics del govern i de l’oposició.

La vivenda i els pisos turístics han estat els grans protagonistes d’un debat en què s’han anunciat 50 mesures per dotar València de més habitatges públics i aconseguir un turisme sostenible. Catalá ha assenyalat que la inspecció d’apartaments turístics s’ha incrementat un 454% en el primer semestre de 2024.

Es tracta del desbloqueig del PAI de Benimaclet i del Grau, que preveu la construcció de vora 5000 noves vivendes, de les quals 850 seran de protecció pública. En la mateixa línia s’ha posat l’accent en la millora de l’accés a la vivenda per part de la joventut.

D’altra banda, Catalá ha anunciat un Pla de Conciliació i Maternitat de més de 3 milions d’euros en ajudes a la maternitat i una ajuda directa de 300 euros per bebé a partir de gener de 2025.

L’alcaldessa de València ha destacat com a gran projecte d’aquest primer any de mandat la baixada d’impostos, que ha suposat un estalvi de més de 60 milions d’euros per als valencians i les valencianes.

Pel que fa a la resta de mesures, Catalá també ha anunciat la posada en marxa d’un Pla de Reducció de Soroll o la creació d’un Grup Permanent de Treball de Creuers entre l’Ajuntament, l’Autoritat Portuària i el sector dels creuers per ordenar-ne el trànsit.

El reforç dels cossos de seguretat de la ciutat amb la incorporació de més de 200 nous agents, l’habilitació de 1.000 zones d’aparcament i la millora del transport públic amb una inversió de 172 milions d’euros fins a 2028 han sigut altres dels temes tractats. L’alcaldessa María José Catalá ha tancat el seu discurs destacant la urgència de reformar el sistema de finançament local.