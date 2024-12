València impulsa el comerç local amb una campanya solidària aquest Nadal

L’Ajuntament de València ha posat en marxa una campanya de promoció del comerç local per Nadal amb l’objectiu de regenerar l’economia, donar suport al xicotet i mitjà comerç, i fomentar l’esperança i la solidaritat entre la ciutadania.

La iniciativa, presentada per l’alcaldessa María José Catalá, inclou un cartell dissenyat per l’artista Ramon Pla, que mostra als Reis d’Orient davant un aparador ple de productes valencians, com llibres, dolços, indumentària i artesania.

Amb l’eslògan “València, Nadal solidari. El valor d’estar a prop teu”, la campanya anima a comprar en comerços locals, destacant la qualitat i la proximitat dels seus productes.

Paral·lelament, s’ha aprovat una partida inicial de 4 milions d’euros en ajudes directes per a comerços, hostaleria, autònoms i empreses afectades per la crisi econòmica, especialment en les pedanies del sud de la ciutat. Catalá ha recalcat que aquestes ajudes són complementàries a les que han d’aportar el Govern i la Generalitat, demanant celeritat per a evitar el tancament de negocis i la destrucció d’ocupació.

La campanya també busca compensar les greus pèrdues del comerç i l’hostaleria, que han patit caigudes de fins al 80% en les vendes, segons la CEV. Amb aquest projecte, València aposta per un Nadal que combina solidaritat, suport al teixit productiu local i la m