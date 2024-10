València impulsa la innovació en l’alimentació sostenible, la dieta mediterrània i el turisme sostenible

La Junta de Govern ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació KM Zero Hub per a impulsar la innovació en este sector

Esta actuació s’emmarca dins del context de la Capitalitat Verda Europea 2024

La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat subscriure un conveni de col·laboració amb la Fundació KM Zero Hub, pel qual se li concedix una subvenció de 25.000 euros, per a impulsar la innovació aplicada a l’alimentació sostenible, la dieta mediterrània i les seues vinculacions amb el turisme sostenible a València, dins del context de la Capitalitat Verda Europea 2024.

Este marc de col·laboració es realitzarà a través de quatre línies estratègiques com són l’educació i sensibilització; la investigació i desenrotllament de solucions; la innovació i emprenedoria; i la divulgació i promoció de bones pràctiques.

Segons s’arreplega en el document subscrit, la línia 1 estima com a primordial l’educació i la sensibilització per a fomentar una cultura de sostenibilitat i salut des d’edats primerenques. Respecte a la línia 2, es considera crucial la investigació i desenrotllament de solucions en la innovació aplicada a l’alimentació sostenible per a abordar els desafiaments relacionats amb la seguretat alimentària, nutrició, resiliència en la cadena de subministrament i canvi climàtic.

En la línia 3, es contempla com a essencial la innovació i l’emprenedoria en este àmbit per a desenrotllar solucions creatives i sostenibles i, finalment, la línia 4, destinada a la divulgació i promoció de bones pràctiques, establix com a fonamental la sensibilització sobre els reptes i avanços en el sector, i les seues vinculacions amb el turisme sostenible a València.

La regidora de Turisme, Innovació y Captació de Inversions, Paula Llobet, ha assenyalat que en l’àmbit de la innovació alimentària, “València demostra un ferm compromís a convertir-se en un laboratori europeu d’innovació, a través de la promoció de projectes d’alt impacte que transformen la indústria alimentària. Estes accions són part d’una estratègia més àmplia destinada a atraure i retindre talent, així com a fomentar la creació d’un ecosistema potent i sostenible de startups a la ciutat”.

Actuacions

Estes quatre línies d’actuació se n’han anat materialitzant en una sèrie d’activitats dutes a terme durant este any, unes ja realitzades i altres per realitzar. Així, en la línia 1 els escolars del col·legi Sagrat Cor de Vedruna van participar, de l’11 al 14 de març, en “Gastro Genius”, un programa educatiu on els xiquets i xiquetes van crear solucions per a reptes en el sector alimentari.

En la línia 2, es posarà marxa a la fi d’enguany i principis de 2025, la plataforma divulgativa multimèdia “Fooduristic Bites” i l’informe anual “Fooduristic’25”. Totes dos ferramentes busquen conscienciar i sensibilitzar a la població sobre els reptes actuals en el sector alimentari i promouen la investigació científica i el desenrotllament tecnològic.

En la línia 3, s’ha celebrat recentment, al campus de la Universitat Politècnica de València, el programa “The Foodtech Challenge 2024” (del 16 al 20 de setembre) en el qual equips d’estudiants universitaris de tercer i quart curs i de màster han viscut una experiència immersiva i pràctica per a conéixer els perfils del futur, identificar necessitats, aprendre què busquen les entitats i proposar solucions creatives i sostenibles per als desafiaments alimentaris del demà.

Per part seua, la línia 4 contempla 5 accions més com són la trobada “Think tank sobre el futur de l’alimentació”, celebrat el mes de juny passat, i que va congregar a 50 experts nacionals i internacionals de la indústria agroalimentària, el sector primari, la comunitat científica, els fons d’inversió, els emprenedors, la restauració i organismes públics. El seminari web “Emprendre i escalar el sector alimentari”, realitzat en col·laboració amb el programa “Agrotec” de la Universitat de València, amb l’objectiu d’incentivar l’emprenedoria en la busca de solucions per a crear un sistema alimentari més saludable, regeneratiu i just.

També la realització de dos a quatre pòdcasts “Fooduristic” per a contribuir a aconseguir un futur més sostenible i inclusiu; la trobada sobre el futur alimentari amb líders globals denominat “Ftalks the food changemarkers Summit Amèrica del Sud”, celebrat els dies 2 i 3 d’octubre a la ciutat de Mèxic, i la presentació, el mes vinent de desembre en La Farinera, de l’informe “Think thank”.