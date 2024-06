València impulsa l’accés a la primera vivenda amb un pla de 20 milions en avals

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que es destinaran 20 milions d’euros en avals per a ajudar els jóvens a adquirir la seua primera vivenda, una xifra que podrà ampliar-se si la demanda ho requereix.

Aquest programa de garanties de l’Institut Valencià de Finances (IVF) facilita l’accés al crèdit per a jóvens de fins a 45 anys, permetent la cobertura de fins al 95% del preu de la vivenda.

Mazón ha subratllat que l’obtenció de l’aval de l’IVF no tindrà cap cost per als sol·licitants ni per a les entitats financeres col·laboradores. Es preveu que aquest projecte permetrà adquirir prop d’un miler de vivendes. A l’acte de presentació han assistit també la vicepresidenta segona, Susana Camarero, la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, i representants de diverses entitats financeres. Els jóvens interessats hauran de sol·licitar el préstec hipotecari en entitats com CaixaBank, Santander i diverses Caixes Rurals, i després presentar la sol·licitud de l’aval a través de la seu electrònica de l’IVF.

Aquest programa forma part de la legislatura de la vivenda impulsada pel Consell, que inclou el Pla Viu per a la construcció de 10.000 noves vivendes assequibles i una reducció del 25% en l’impost de transmissions patrimonials per als jóvens de menys de 35 anys. A més, Mazón ha destacat l’ampliació del Bo Jove 2023-2024 amb 6 milions d’euros addicionals, permetent arribar a 6.000 arrendataris beneficiats.

Amb aquestes mesures, el govern valencià busca fer més accessible l'habitatge per als jóvens, estimular el mercat immobiliari i fomentar l'establiment i prosperitat dels jóvens en la comunitat.