Al mes de juliol l’Ajuntament haurà proveït totes les places de psicòleg previstes per a 2021/2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà este divendres el nomenament com a personal interí de 12 noves psicòlogues que s’incorporaran al servici de Benestar Social i Integració. Així ho ha anunciat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, qui ha explicat que estes incorporacions se sumen als dos nomenaments fets d’esta mateixa categoria al mes de juny i que junt al nou nomenament, que tindrà lloc en les properes setmanes, es cobriran totes les places de psicòlegs i psicòlogues previstes per a 2021/22, a més dels nomenaments d’altres categories professionals que ja s’han produït.

Amb estes noves incorporacions l’Ajuntament avança en l’acompliment del contracte-programa subscrit amb la Generalitat, que va ser aprovat per la Junta de Govern Local el passat 1 d’octubre de 2021 i romandrà en vigor fins a l’exercici 2024, que fixa, a més, una planificació per a la incorporació d’un ventall de categories professionals que han de reforçar les polítiques socials i de suport a col·lectius vulnerables.

Notario ha posat en valor que “l’acompliment de les previsions d’incorporacions de nous efectius que conté el contracte-programa és un gran repte i un esforç molt important per al servici de Personal de l’Ajuntament, tant pel volum de nomenaments com per la gestió per a la seua integració en l’estructura municipal, però sense cap dubte ho afrontem des de la decidida voluntat de reforçar la qualitat de la gestió pública dels servicis que oferim a la ciutadania, que és l’única garantia d’aconseguir una administració que respecte i protegisca els seus drets, especialment de les persones més vulnerables, que són les que més necessiten una administració eficient i robusta orgànicament”.

Per la seua part, la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha destacat que “continuem incorporant nous professionals per reforçar, millorar i ampliar l’atenció i els recursos que presten els Servicis Socials de la ciutat, per atendre de la millor manera possible les necessitats bàsiques de les famílies, i en eixe objectiu, els professionals que desenvolupen l’atenció psicològica són essencials per ajudar a gestionar malestars i conflictes de tot tipus”.

La planificació per a la contractació de nou personal durant els pròxims anys inclou la incorporació fins a 2024 de 24 llocs d’assessoria jurídica, 23 llocs amb titulació de Psicologia, 81 llocs de tècnic mitjà de treball social, 12 llocs de tècnics mitjans d’educació social, 5 llocs de tècnics d’integració social i 126 llocs d’auxiliar administratiu. Tot este nou personal té caràcter estructural, per la qual cosa les places seran proveïdes de manera temporal amb personal funcionari interí fins la convocatòria d’estes places en un procés de lliure concurrència en les pròximes ofertes d’ocupació pública. En total, s’hi incorporaran 291 persones.