L’ajuntament de València ha presentat la nova campanya “Bons de Comerç 2022”, acte al que ha assistit l’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor de Comerç, Carlos Galiana.

Una campanya que, després de l’èxit del passat any, el consistori ha decidit incrementar la dotació económica destinada als bons. Cal recordar que enguany els propietaris d’una parada en els mercats municipals també poden participar en la campanya.

Així ho ha declarat l’alcalde de la ciutat, el qual ha volgut mostrar la seua satisfacció per l‘actual campaña, i ha posat en valor el comer de proximitat que ofereixen les parades de mercat municipal, els quals hi ha que potenciar.

El regidor de Comerç de l’ajuntament de València, Carlos Galianana ha recordat que, a més dels Bons de Comerç, també hi han altres ajudes directes per al xicotet comerç i diferents campanyes com la de Sant Dionís. Finalment ha destacat que prop de 1000 comerços estan adscrits a esta campaña.

D’aquesta manera, la ciutadania de València que haja adquirit un bo podrà utilitzar-lo entre l’1 d’octubre i 30 de novembre. La persona consumidora adquireix una targeta a un preu de 50 euros, que pot canviar en els establiments adherits per productes i serveis per valor de 100 euros, atés que el consistori aporta els altres 50 euros.