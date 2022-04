L’Ajuntament inicia la primera fase de l’estudi sonomètric al barri de Russafa amb quatre estacions de mesurament

L’estudi contempla un total de 19 punts de mesurament

El regidor de Qualitat Acústica i de l’Aire i Platges de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha anunciat l’inici de l’estudi sonomètric al barri de Russafa una vegada realitzades les proves tècniques oportunes per verificar el correcte funcionament de les quatre estacions de mesurament incloses en la primera fase d’este estudi. “Tenim la ferma voluntat de treballar colze a colze amb el veïnat, complint el compromís adquirit amb elles i ells, perquè els excessos no són bons i volem que tota activitat comercial o d’oci siga compatible amb l’esperit perquè el barri estiga viu però per a totes les persones que l’habiten”, ha explicat.

L’estudi, derivat del compliment d’una sentència del TSJCV i de “la voluntat d’atendre la demanda del veïnat de viure en el seu barri sense patir excessos de soroll”, contempla l’anàlisi de dades en 19 punts en total, quatre dels quals ja estan en funcionament dins de la primera fase de l’estudi.

Estos treballs s’inicien després de l’adquisició de l’instrumental necessari per a realitzar l’estudi sonomètric així com dels treballs previs per planificar i elaborar l’estudi atenent els criteris de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica en la normativa vigent.

Més enllà d’esta primera fase l’estudi contempla una malla de punts de mesurament, repartint-los per tot el barri per a no perdre validesa en les conclusions que se’n puguen extraure. Així, hi ha 16 punts de mesurament en eixa malla als que se sumaran altres tres en llocs d’especial significació acústica.

La durada inicial prevista per a cadascuna de les quatre fases s’estima que serà de vora dos períodes d’uns 35 dies naturals si no hi ha cap incidència que fera necessari allargar este període.