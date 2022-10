València ja té noves falleres majors per a la seua festa més gran del 2023. La incertesa es destapà al fer-se públics els noms de les dues seleccionades: Paula Nieto Medina de la Falla Azcárraga-Ferran el Catòlic i Laura Mengó Hernández, de la Falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana. Ambdues reberen la telefonada més esperada, la de l’alcalde Joan Ribó, que els comunicava que el seu somni s’havia fet realitat: ser falleres majors del Cap i Casal.

L’Alcalde de València, Joan Ribó, afirma l’emoció que sent abans d’executar la telefonada a les xiques seleccionades:

Una telefonada que ha fet història en el cas de Laura Mengó, a qui li va caure el mòbil en el moment en què aquest començà a sonar, essent la primera vegada en la història en la que no es respon a la popular telefonada. Laura, amb alegria, rep el càrrec de ser Fallera Major i té clar quina serà la seua primera missió.

En el cas de Paula Nieto, el primer que vol fer com a nova fallera major infantil:

Per la seua banda, el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de València i President de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, indica que ara és el moment de recolzar a les dues noves falleres majors per ajudar-les a créixer en la festa.

Hui es produirà la Proclamació de Paula Nieto i Laura Mengó per tal que comencen oficialment el seu any com a falleres majors de València.