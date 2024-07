València, nou model de futur de ciutat sostenible d’Europa

Més de 400 activitats, exposicions i esdeveniments de conscienciació i visibilitat en matèria de sostenibilitat se celebraran al llarg de tot l’any en el marc de València Capital Verda Europea 2024

València Capital Verda “és un exemple de com les ciutats poden liderar el camí cap a un futur més sostenible i equitatiu”

De les més de 400 activitats, exposicions i esdeveniments de conscienciació i visibilitat en matèria de sostenibilitat previstes al llarg de tot l’any en el marc de València Capital Verda Europea 2024, durant el segon trimestre València va celebrar un esdeveniment oficial, nou centrals i 35 amplificadors, sumant un total de 45 participacions en activitats i esdeveniments. Això ha permés difondre la seua labor i compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient. A més, s’han dut a terme un total de 137 entrevistes i reunions que avalen el projecte de la Capitalitat Verda.

Un dels esdeveniments més destacats ha sigut la ‘València Cities Climate Week’, que va comptar amb la participació de 112 ciutats que col·laboren amb la Comissió Europea i que es van desplaçar des de Brussel·les. El gran fòrum climàtic va acollir a 800 assistents, així com personal i representants de l’Ajuntament de València, ponents i representants d’Euresfo, Cities Mission i Energy Cities i de l’Acadèmia i la Societat Civil.

Amb 109 periodistes acreditats de mitjans de comunicació de tot el món, durant l’esdeveniment, EURESFO va celebrar 22 sessions i tallers interactius amb més de 100 ponents i moderadors, incloent-hi representants de les ciutats membres d’ICLEI. Esta reunió internacional ha servit per a visualitzar els principals avanços en matèria de ciutats sostenibles per part de València i d’altres ciutats europees.

Tota esta documentació ha sigut entregada hui en la reunió de la Comissió de la Capitalitat Verda als membres de la mateixa per al seu estudi. La documentació la componen: l’informe executiu del 2n trimestre amb el detall dels indicadors i dels esdeveniments realitzats i els principals esdeveniments previstos per al 3r trimestre i les activitats i programació d’impacte en els mitjans de comunicació i xarxes socials d’este període. A més, s’ha entregat l’informe executiu del Gran Esdeveniment del Clima 2024 realitzat en el mes de juny passat.

València Capital Verda Europea 2024 “té el propòsit de deixar un llegat a la ciutat desenvolupant projectes sostenibles per als ciutadans, impulsats per la col·laboració publicoprivada, fomentant la participació ciutadana i enfortint el compromís amb l’Acadèmia i, per descomptat, amb els mitjans de comunicació. Esta sinergia és clau per a construir una València més sostenible i conscient”, tal com s’ha assegurat durant la reunió.

València, en el seu compromís continu amb la sostenibilitat i el medi ambient “està treballant en els projectes estrela més importants en el marc de la transició verda que consoliden la ciutat com a Capital Verda Europea, entre els quals destaquen l’Albufera, l’horta valenciana, el riu Túria amb el futur Parc de la Desembocadura i l’emblemàtica Llotja de València, a més es posaran en marxa, més acciones entorn de la mar”, s’ha afegit.

Entre els objectius de la segona meitat de l’any, cal destacar la implementació d’iniciatives que promoguen la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica i la conservació de la biodiversitat. A més, s’intensificaran les accions de participació ciutadana per a involucrar encara més a tots els ciutadans amb l’objectiu comú de fer de València una ciutat més verda i sostenible. Durant els pròxims mesos es realitzaran 4 esdeveniments oficials i més de 50 esdeveniments centrals i amplificadors.

“A mesura que aconseguim la meitat de l’any, cal destacar els assoliments i progressos de València com a Capital Verda Europea 2024. En estos primers sis mesos, s’ha avançat significativament en la missió de promoure la sostenibilitat i la conservació del medi ambient, consolidant a València com un referent en iniciatives verdes i ecològiques a Europa”, han conclòs.