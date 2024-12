València obri el termini per a sol·licitar les ajudes al comerç afectat per la DANA 

Obert el termini per a sol·licitar les ajudes de l’Ajuntament de València al comerç afectat per la Dana.

El pla de subvencions, dotat amb quatre milions d’euros, naix amb el nom ‘En peu, alcem-se’ i contempla la concessió directa de subvencions al comerç, hostaleria, autònoms i empreses de Faitanar i les pedanies de la Torre, el Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral, Pinedo, el Saler, el Perellonet i el Palmar.

Tal com detallen les bases de la convocatòria, es concedirà només una de les dos següents quanties fixes, ja que no són acumulables. 4.000 euros a les persones sol·licitants l’activitat econòmica de les quals s’haja vist afectada per patir danys materials en local en planta baixa i 2.000 euros a les persones sol·licitants l’activitat econòmica de les quals s’haja vist afectada sense patir danys materials.

El pla ‘En peu, alcem-se’ s’ha tramitat de manera urgent per raons d’interés públic i l’objectiu principal és ajudar al comerç, hostaleria, autònoms i empreses de menys de 10 treballadors. A diferència d’altres ajudes, esta subvenció sí que és compatible amb qualsevol altra atorgada per l’Ajuntament de València o per una altra entitat o institució en 2024.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins el 31 de desembre de 2024. Les instàncies poden presentar-se en les tres oficines d’atenció temporal habilitades en les alcaldies pedànies de la Torre, el Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral; en els registres d’entrada de l’Ajuntament de València, i també a través de la seu electrònica.