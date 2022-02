València, divendres 25 de març de 2021

L’alcalde manifesta que “no ens podem posar de perfil davant d’un drama humanitari de primer orde”

València oferix col·laboració als governs central i autonòmic per acollir els refugiats d’Ucraïna

“Cap refugiat tria ser-ho. Els qui estan en situació de desplaçament forçós són persones com nosaltres, i ens necessiten.” Amb estes paraules, l’alcalde, Joan Ribó, ha anunciat que l’Ajuntament ha oferit la seua col·laboració als governs central i autonòmic “en tots els plans d’acollida” de les persones que fugen de la guerra a Ucraïna, com ja ho va fer davant la crisi humanitària de Síria i altres països. El màxim responsable de la ciutat ha demanat a la Unió Europea “la cerca de solucions urgents per resoldre este conflicte terrible”.

“València és una ciutat de pau i d’acollida”, ha remarcat Ribó, qui ha reclamat a Europa mesures per posar fi al conflicte militar “nefast” per a la ciutadania ucraïnesa, “però que també portarà greus conseqüències econòmiques per a tota la població europea”. L’alcalde ha recordat que “les competències dels ajuntaments en este sentit estan molt limitades”. Ara bé, “la intenció del govern municipal és cooperar tant amb les administracions públiques com amb la societat civil i les organitzacions especialitzades en l’atenció a totes les persones”. Ribó ha asseverat que “la solidaritat amb estes persones ha de ser un tema en les agendes de tots els municipis”.

Així mateix, l’alcalde ha expressat que “l’equidistància no és neutral: no ens podem posar de perfil davant d’un drama humanitari de primer orde com el que patixen les persones que fugen de la guerra”. En eixe sentit, ha afirmat que “és obligació nostra, no ja com a administracions, sinó com a persones, ajudar-los. Ni els nostres veïns i veïnes en l’actualitat, ni la història, ens perdonarien que miràrem cap a un altre costat”.

