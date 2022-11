Smart City València participa en Barcelona en un dels fòrums internacionals més importants en el camp de les ciutats intel·ligents

La ciutat de València participa esta setmana en el Smart City Expo World Congress, un dels fòrums més importants en l’àmbit de les ciutats intel·ligents dins del panorama internacional. El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, acompanyat per personal tècnic de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent del consistori, s’ha desplaçat fins a la seu de la trobada per a exposar alguns dels avanços més importants del projecte Smart City València, coincidint amb la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent i la selecció de València com una de les ciutats europees i intel·ligents neutres en carboni per a l’any 2030.

Totes dues iniciatives estan relacionades amb l’ús de la plataforma digital urbana que explota l’Àrea d’Agenda Digital. Tal com ha explicat Fuset, “en grans fòrums internacionals com este podem constatar el gran interés per una València que ja és un innegable referent en ciutats intel·ligents i sostenibles i, alhora, aprendre de l’experiència d’uns altres en l’esfera internacional, així com conéixer les tendències de present i futur”.

A més de la participació de València en l’estand de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), de la qual la nostra ciutat forma part, es poden trobar diversos projectes smart city en alguns dels principals estands. És el cas de l’habilitat per la Comissió Europea, on entre altres projectes smart es mostra el Matchup, en el qual també està implicat l’equip de Las Naves.

Smart City València participa també durant esta setmana en diverses conferències i fòrums en el marc de la fira. Entre altres, les del programa oficial del Green Agora sobre el projecte Scalable Cities, o la taula redona de millors pràctiques de transformació digital en el sector públic, organitzada per l’ICEX en el pavelló d’Espanya.