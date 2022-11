La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha informat sobre la jornada tècnica que se celebra demà per a definir les accions a desenvolupar, les quals s’introduiran en el Pla Especial Malva-rosa

“Volem abordar tot allò referit a les Casetes Roses de la Malva-rosa de manera valenta i decidida, i donar una solució als veïns i les veïnes, després de 30 anys d’abandó, perquè s’ho mereixen”. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana i Vivenda, Sandra Gómez, ha informat este dimecres sobre la jornada tècnica que ha organitzat la Regidoria, i que se celebrarà demà dijous, per a analitzar la situació d’este punt urbà i proposar solucions i accions, que s’introduiran en el Pla Especial Malva-rosa.

Fa uns mesos, l’Ajuntament va anunciar la posada en marxa “d’un pla valent que fora la solució a un problema enquistat des de fa dècades”, ha subratllat Sandra Gómez, qui ha explicat que el problema d’este punt concret del Districte Marítim “va més enllà de qüestions d’edificabilitat o urbanístiques, ja que es tracta d’una problemàtica de caràcter social, que afecta la convivència del barri”.

Les Casetes Roses és el nom oficiós d’un bloc de cases que data de l’any 1957, que el Ministeri d’Habitatge del moment (en plena etapa franquista) va impulsar, com en altres punts de la ciutat, com a una solució “ràpida i barata” per a la situació de les famílies que havien perdut les seues casa per efecte de la Riuada del 57, ha recordat Gómez. “No és l’únic bloc similar a la ciutat, però sí que és el que està en pitjor estat general”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora. De fet, Sandra Gómez ha recordat que València ja ha optat a fons europeus per a la rehabilitació i restauració d’altres blocs de cases, com a Beteró o Mare de Dèu dels Desemparats, per a millorar les condicions d’accessibilitat i d’eficiència energètica. “Però en el cas de les Casetes Roses –ha explicat- necessitem un pla més profund, perquè estem davant un problema de convivència, i cal treballar en la regeneració social i urbana”.

De fet, el mes de juny passat, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a la Fundació ECODES d’un contracte per a la realització d’un informe sobre bones pràctiques en àrees urbanes espanyoles similars a les Casetes Rosa de la Malva-rosa. L’objectiu era triple: documentar experiències similars a nivell nacional, consultar amb els experts que han gestionat estes intervencions, i proposar una bateria d’accions per a la regeneració de les Casetes Roses. L’arquitecte i urbanista Juan Rubio del Val, actual director de l’Observatori Ciutat 3R, i César Jiménez Alcañiz, doctor arquitecte i professor del Màster RERU de la UPV, han coordinat el treball, que preveia la realització de la jornada tècnica específica, que és la que està prevista per a demà, i que se celebrarà a partir de les 16.00 hores en la seu de la Universitat Popular Malva-rosa. La recopilació de les conclusions de totes dos accions servirà per a elaborar un diagnòstic i proposar solucions als problemes urbanístics i socials de la zona.

Sandra Gómez ha reiterat el compromís de l’Ajuntament, a través de la Delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana “d’escometre una regeneració integral d’esta zona”, i ha assenyalat la “singularitat de l’emplaçament i la problemàtica social al voltant d’esta zona, posada de manifest en nombroses ocasions pels veïns i veïnes del barri”. “Per esta raó –ha afegit- es va considerar necessari encarregar un assessorament extern per a abordar la solució al problema urbanístic i social existent”. De fet, ha recordat Gómez, des de l’any 1991 no s’havia realitzat cap acció municipal en esta zona. “Des de l’any 91 l’Ajuntament havia abandonat este punt de la ciutat, la situació del qual s’ha anat enquistant amb el pas del temps”, ha afirmat, “i per això nosaltres volem donar-li ja una solució valenta i decidida”.

Formarà part del Pla Especial Malva-rosa

La jornada estarà coordinada pels redactors de l’estudi: Juan Rubio del Val i César Jiménez, i comptarà amb la presència de responsables tècnics de casos de regeneració urbana reeixits en diferents punts d’Espanya, com Ana Vinuesa (barri del Puche, Almeria), Manuel Saravia, (barris 29 Octubre i Las Viudas, Valladolid), Juan Manuel Suárez (barri de Santa Adela, Granada) o Sebastià Jornet (barri de la Mina, Barcelona, premis Nacional i Europeu d’Urbanisme). La sessió comptarà també amb la participació de representants de l’Associació de Veïns Malva-rosa. Una vegada conclòs l’estudi, es realitzarà un informe de conclusions definitives, que inclourà un diagnòstic inicial i les línies d’actuació per a la regeneració urbana de les Casetes Roses. A partir d’eixe moment, s’obri un termini de 2 mesos per a la redacció de l’informe final.

La vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme ha expressat la seua voluntat que el Pla Especial Malva-rosa puga estar aprovat de manera inicial abans que concloga este mandat, atés que a falta d’introduir les conclusions d’esta jornada sobre les Casetes Roses, el Pla ja disposa de l’aprovació de l’Avaluació Ambiental, i AUMSA ja ha rebut l’encàrrec d’iniciar la redacció definitiva.

Gómez ha conclòs la seua intervenció explicant que des del Govern Municipal “apostem per a traçar un pla eficaç per a acabar amb els problemes de seguretat i convivència de la Malva-rosa”, i ha assegurat que el nou pla “millorarà l’espai públic, generarà noves dotacions i augmentarà l’habitatge públic del barri”.