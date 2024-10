València presenta el seu model de gastronomia sostenible en Gastrònoma 2024

L’Ajuntament, a través de la Fundació Visit València, i la Diputació portaran la Capital Verda Europea i el rellevant paper de la gastronomia a un estand de 80 metres amb presència del producte de proximitat i de temporada

València Capital Verda Europea 2024 tindrà un paper protagonista en la desena edició de Gastrònoma, que se celebrarà del 10 al 12 de novembre i que este dilluns s’ha presentat en CaixaFórum.

Enguany, per primera vegada i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, a través de la Fundació Visit València, i la Diputació, la ciutat comptarà amb un estand de 80 metres quadrats en els quals donarà visibilitat al compromís de la ciutat i el seu entorn amb la sostenibilitat, així com el seu esforç per liderar pràctiques responsables i saludables en la gastronomia.

La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha acudit a la presentació i ha subratllat que el nou model turístic de València té a la gastronomia i la sostenibilitat com dos dels seus eixos estratègics.

“Volem destacar la nostra manera d’entendre la cuina i la nostra connexió amb la terra, sent conscients en tot moment del poder transformador que posseïxen les nostres accions. La participació en Gastrònoma serà una oportunitat única per a mostrar al món com la sostenibilitat i la gastronomia van de bracet a València i el seu entorn”, ha apuntat.

En el marc de Gastrònoma, València mostrarà el seu model gastronòmic sostenible en un estand en el qual s’exhibirà la riquesa culinària de la ciutat i el seu entorn. Els visitants podran gaudir de degustacions i demostracions de cuinat de plats tradicionals com l’‘esmorzaret’, arrossos, rebosteria, maridatges amb vins locals, així com dels productes de temporada. A més, s’organitzaran trobades amb estudiants de gastronomia, promovent el coneixement i la formació en pràctiques culinàries sostenibles.

Gala de ‘We’re Smart Green Guide’

A més, coincidint amb Gastrònoma, València acollirà la celebració de la gala internacional de la We’re Smart Green Guide, la guia líder en sostenibilitat gastronòmica. Este esdeveniment portarà a la ciutat a 170 xefs de renom mundial i més de 25 periodistes especialitzats en gastronomia, que participaran també en la fira i ajudaran a consolidar a València com a punt de trobada de la cuina sostenible a escala global. La presència d’alguns dels millors cuiners del món, com Virgilio Martínez (Central), Rodrigo de la Calle (l’Hivernacle), Enrico Crippa (Piazza Duomo), Xavier Pellicer (Healthy Kitchen), René Mathieu i Mario Willems (La Distillerie), i Emile van der Staak (De Nieuwe Winkel), promet fer de Gastrònoma 2024 una edició inoblidable.

València es prepara per a ser una gran amfitriona en Gastrònoma 2024 mentre reafirma la seua posició com una destinació turística compromesa amb la sostenibilitat i la gastronomia de qualitat.