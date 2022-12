L’Ajuntament de València ha presentat la campanya per als Nadals. El regidor de Comerç i Cultura festiva, Carlos Galiana, ha estat present en la roda de premsa en la que s’han avançat importants anuncis. Més de 300 activitats es portaran a terme a tota València per a potenciar les festes i el comerç local. Entre les principals novetats, després de dos anys sense que es celebrara, torna expojove. La fira dedicada als més menuts es retrobarà amb el seu públic després de les cancel·lacions dels últims anys per motius sanitaris.