L’Ajuntament de València ha proposat atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat al Tribunal de les Aigües de la Vega de València, una de les institucions més antigues de la ciutat i que compleix 15 anys de la seua declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

L’entitat, presidida per Francisco Almenar, continua reunint-se cada dijous a la porta dels Apòstols de la Catedral de València. Constituïda pels síndics de les huit séquies del riu Túria, és la institució de justícia més antiga a Europa.

Idèntic reconeixement tindrà el Gremi Artesà de Sastres i Modistes de la Comunitat Valenciana, creat per Jaume I al 1247, per l’antiguitat, transcendència, continuïtat i universalitat de la seua tasca, que en l’actualitat continua amb la formació de més de 160 alumnes cada any.

Les entitats candidates a la categoria de plata són la Coordinadora Feminista de València, per la seua llarga trajectòria de lluita i reivindicació des del 78, i Dones del Palmar, pels 25 anys de la seua victòria judicial en defensa dels drets de les dones a pescar en l’Albufera. La Unitat de Lactància Materna de l’Hospital Universitari Doctor Peset ha estat proposta a la Medalla de Bronze.

La comissió informativa municipal també debatrà les propostes de nomenament de Fills Predilectes de l’escriptor Marc Granell, el cineasta Luis Lucia i els esportistes Ricardo Ten i Víctor Claver; i de Fills Adoptius de l’artista Rosita Amores i l’escultor Miquel Navarro. L’alcaldessa de València, Maria José Catalá, lliurarà les distincions en un acte solemne en el marc d’un plenari extraordinari amb motiu del 9 d’octubre.