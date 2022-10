Javier Mateo: “València tornarà a ser l’epicentre del tennis internacional”

20 anys després de l’última edició torna a València la Copa Faulcombridge, la competició que va nàixer a la nostra ciutat en 1933. Este dijous ha tingut lloc la presentació de la convocatòria, junt amb la de l’Open Ciutat de València, atés que ambdues se celebraran a la ciutat els pròxims dies 20 al 27 de novembre en les instal·lacions del Club de Tennis València. El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha participat en la presentació, juntament amb el diputat de Joventut i Esports, Andrés Campos; la directora de l’Open Ciutat de València, Ana Salas, i el director de Copa Faulcombridge, Pablo Andújar. També han pres part en l’acte l’ex tennista professional i director de l’equip espanyol de la Copa Davis, David Ferrer, i dels jugadors de l’equip absolut del Club de Tennis València, Ángela Fita i Carlos Taberner.

La Copa Faulcombridge és un torneig de terra batuda emmarcat en l’ATP Challenger 90, i comptarà amb la participació de 32 jugadors en categoria individual i 16 en parelles. Per la seua banda, l’Open Ciutat de València, és el torneig internacional de tennis femení que correspon al circuit ITF Professional, i que celebra la seua sisena edició amb 32 jugadores en la modalitat individual i de 16 en dobles, de més de 20 nacionalitats.

El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha destacat que “València tornarà a ser l’epicentre del tennis internacional, una cosa a la qual sembla que ens estem acostumant”, i ha agraït la labor de totes les persones i entitats que “fan possible que este torneig històric es recupere per a la ciutat en les dos categories”.

La Copa Faulcombridge és una competició que va ser creada pel Club de Tennis València l’any 1933, i que es va disputar a la ciutat durant més de mig segle. Al llarg de la seua història, ha registrat la participació de llegendes del tennis espanyol, com Manolo Santana, Andrés Gimeno o Manuel Orantes; fins que en 2002 es va celebrar la seua última edició amb la victòria de David Ferrer. Ara, sota la direcció d’Ana Salas i Pablo Andújar, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de València (a través de la Fundació Esportiva Municipal), així com d’altres institucions, com la Generalitat i la Diputació de València), la ciutat recupera este esdeveniment on es tornarà a reunir el millor tennis internacional.