València reforça el transport públic amb 50 nous conductors i més estacions de Valenbisi

Davant la falta de transport metropolità causada per les recents inundacions i la suspensió de línies de Metro i Rodalia, l’Ajuntament de València ha contractat urgentment 50 nous conductors per a l’EMT.

L’alcaldessa María José Catalá ha explicat que aquest reforç garantirà una major connectivitat amb les pedanies i municipis afectats. A més, es treballa per incorporar nous autobusos amb major capacitat per a fer front a l’augment de la demanda.

Catalá també ha anunciat l’ampliació del servei Valenbisi amb 20 noves estacions i 300 bicicletes més, animant els joves a utilitzar-les per deixar els autobusos a disposició de la gent gran i amb mobilitat reduïda. Així mateix, les bicicletes confiscades per la Policia Local es destinaran a les pedanies, oferint-les en préstec a famílies i persones afectades per la riuada