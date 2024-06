L’alcaldessa, María José Catalá, s’ha reunit amb la nova presidenta de Tyrius, EugeniaGarrigues

L’Ajuntament també destinarà 42.000 euros per al desenvolupament d’un conveni de col·laboració per a assessorar persones migrants.

L’Ajuntament de València incrementarà la col·laboració amb l’associació de Mestresses de Casa i Consumidors Tyrius per reforçar el seu compromís amb l’erradicació de la violència de gènere.

L’alcaldessa María José Catalá ha anunciat la cessió d’un nou espai per a la intervenció tècnica, complementant les dues vivendes ja cedides com a centres d’acolliment.

Aquestes vivendes albergaran el projecte “Espai de Sororitat”, que atén integralment a dones víctimes de violència de gènere. L’alcaldessa ha destacat el compromís de l’Ajuntament amb la igualtat i la millora de la qualitat de vida de les dones de València.

A més, l’Ajuntament treballa en un conveni amb Tyrius per a l’assessorament a persones migrants, destinant 42.000 euros per a iniciatives com el curs de llengua “Parlem”.