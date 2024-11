València reforça la gestió de les colònies felines amb una taula específica dins del III Pla Colonial Felí

L’Ajuntament de València ha anunciat la creació d’una taula de gestió de colònies felines per establir una comunicació permanent i bidireccional entre institucions i responsables de les colònies.

La iniciativa, presentada pel regidor de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero, busca millorar la coordinació i donar resposta als problemes detectats a través de reunions periòdiques amb veterinaris.

Estes casetes no sols garanteixen la seguretat i alimentació de les colònies, sinó que també faciliten la tasca dels cuidadors i voluntaris. València, amb més de 600 colònies, reafirma el seu compromís com a ciutat amiga dels animals, destacant la importància de l’educació, el respecte cap als éssers vius i la col·laboració ciutadana per gestionar-les de manera efectiva.

Durant la jornada formativa celebrada a la Petxina, s’han abordat temes com la legislació, la salut i el control poblacional dels gats, així com l’impacte de la DANA sobre les colònies felines.