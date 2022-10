El pressupost inclou inversions de més de 21 milions d’euros per a continuar transformant el transport públic urbà

L’Ajuntament de València reforçarà la seua aposta pel transport públic urbà amb una aportació a l‘Empresa Municipal de Transports (EMT) de València que superarà l’any vinent els 76 milions d’euros, destinats a subvencionar la seua operativa i els bons socials. El pressupost de l’entitat per al 2023 inclourà la congelació de les tarifes de tots els títols de l’EMT, per sisé any consecutiu, i inversions de més de 21 milions d’euros per a continuar modernitzant el servici municipal.

El pressupost total de l’EMT serà de 136 milions d’euros. Gràcies a això, l’entitat podrà fer front als nous reptes de la mobilitat urbana, com continuar potenciant la xarxa nocturna, millorar les freqüències i crear noves connexions entre barris i pobles, entre d’altres. La major part de la partida pressupostària anirà dirigida al personal de conducció per a poder implementar estes millores del servici, segons ha manifestat el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi.

El pla d’inversions de l’empresa municipal per al 2023 té com a objectiu consolidar els projectes finançats pels fons de la Unió Europea-Next GenerationEU, que inclouen la compra de nous autobusos elèctrics i l’electrificació de les cotxeres amb l’objectiu d’avançar en la descarbonització del transport públic.

A més, l’Ajuntament de València ha confeccionat un pla d’amortització a huit anys per a fer-se càrrec de la disminució d’ingressos provocada per les diferents onades de la pandèmia. “Les ajudes econòmiques per part del Govern central per a pal·liar els efectes de la pandèmia han estat insuficients, fet al qual es suma l’infrafinançament crònic que patix València des de fa anys. Per això, l’Ajuntament ha decidit fer-se càrrec de part dels préstecs que l’EMT va demanar en el seu moment per a fer front a l’impacte de la covid”, ha assenyalat el president de l’entitat, Giuseppe Grezzi.

Segons ha destacat, “el paper del transport públic és crucial a la nostra ciutat, per a fer-la cada vegada més sostenible i saludable. Estem recuperant ja les tendències d’abans de la pandèmia, per la qual cosa és el moment de continuar apostant per oferir un servici de màxima qualitat a la ciutadania, amb més servici i millors autobusos”.

D’esta manera, l’EMT no modificarà les seues tarifes l’any vinent per a continuar potenciant la mobilitat sostenible i ajudar a la ciutadania davant la situació econòmica actual. A més, este pressupost permetria donar continuïtat a les mesures temporals de reducció de preu actualment en vigor, ha senyalat Grezzi.

Els comptes de l’empresa municipal, que seran aprovats la setmana vinent pel seu Consell d’Administració, preveuen que es recupere la xifra de negoci prèvia a la pandèmia impulsada per la consolidació del nombre de persones viatgeres que trien els autobusos municipals per a fer els seus desplaçaments per la ciutat.