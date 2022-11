El temps a València va canviar significativament durant la vesprada d’ahir a causa de l’arribada d’una DANA, activant-se les alertes per fortes pluges per part de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). La Aemet estima que la nova DANA podria deixar més de 40 litres per metre quadrat en una hora i deixar acumulats més de 80 l/m² en dotze hores. A més, destaca que les pluges poden arribar amb fortes tempestes i acompanyades de ratxes de vent”.

Encara que el pitjor s’espera en el prelitoral, l’Agència Estatal de Meteorologia creu que les fortes precipitacions també podrien descarregar amb força a l’interior, on es podrien registrar pluges de més de 30 litres per metre quadrat en una hora. De fet, a l’interior també manté activada hui l’alerta groga.

Poblacions com Albal, Manises o Benifaió han informat a la població de túnels i camins tallats per la quantitat de pluja caiguda. Els trams tallats a la població d’Albal són, el de la Foia, tir i arrossegament i camí vell de Silla direcció Catarroja. A Manises s’ha tancat el pas inferior de vianants d’accés a l’aeroport en l’enllaç de l’autovia V-11, i s’està treballant per tal d’habilitar un nou accés.

Davant aquesta situació d’alerta decretada per Aemet, es recomana molta precaució davant la possibilitat de fortes pluges durant la jornada de hui.