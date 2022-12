València registra rècord d’afiliacions a la Seguretat Social des de gener de 2006, en arribar a 426.608 cotitzants al novembre

La proporció de persones autònomes de València quant al total d’afiliacions ocupa el primer lloc en relació amb les principals ciutats, amb un 13,6%

Segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social, relatius al mes de novembre de 2022, el nombre d’afiliacions a la ciutat de València ha augmentat fins a les 426.608, una xifra rècord des de gener de 2006. La xifra de persones afiliades ha crescut un 1,7% respecte al mes d’octubre i un 4,3% respecte al mes de novembre de 2021, la qual cosa suposa un increment de 17.559 persones que cotitzen tan sols en l’últim any. A més, si s’analitzen les dades en comparació amb el mes de novembre de 2019, abans de la pandèmia, les afiliacions han crescut en 32.634 (8,3%).



“Amb les dades que hem conegut hui, València continua situant-se com la gran ciutat que més ocupació està creant. Este mes tenim el rècord d’afiliacions a la Seguretat Social des de fa 16 anys; i estes xifres, junt amb les d’atur (València va registrar al novembre de 2022 la millor dada d’ocupació des de fa 14 anys) mostren la consolidació de l’ocupació a la ciutat de València”, ha destacat el regidor d’Hisenda i Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuán.

Respecte a novembre de 2019, any anterior a la pandèmia, València registra taxes de creixement d’afiliacions per damunt d’altres grans ciutats espanyoles com Madrid, Barcelona o Sevilla. Així, les dades de la Seguretat Social assenyalen que València ha augmentat un 8,3% el nombre d’afiliats en este període, enfront del 7,3% que ha anotat Madrid, el 7% de Sevilla o el 3,9% de Barcelona.

A més, València continua liderant el rànking de les ciutats amb major pes d’autònoms sobre el total de les afiliacions. Així, mentre València compta amb un 13,6%, Zaragoza registra un 12,8%, Barcelona un 10,5% i Madrid un 8,9%.

“Continuem sent la ciutat amb major pes de persones autònomes. Mentre altres grans ciutats com Madrid tenen menys d’un 9% de persones autònomes del total d’afiliacions a la Seguretat Social, a València superem en quasi 5 punts esta xifra, la qual cosa ens reafirma com a ciutat emprenedora. Les persones autònomes són un col·lectiu clau en el nostre teixit econòmic local, per això els donem suport amb diversos programes i servicis com els que impulsem des de València Activa”, ha afegit Sanjuán.

Així mateix, València compta amb la xifra més alta d’afiliació de persones autònomes des de gener 2006 amb 57.848, i pel que respecta a la comparativa amb altres capitals, Comunitat Valenciana i Espanya, València registra una de les taxes de variació d’afiliacions de persones autònomes més altes en termes interanuals (1,5% enfront del 0,7% de Madrid o les baixades de Barcelona o Sevilla) i intermensuals (0,3% enfront del 0,2% de Sevilla o Madrid).