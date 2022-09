Ibáñez destaca la implicació de l´Ajuntament de València en la protecció de les persones que en diferents països defensen els Drets Humans

València ha rebut este matí a les persones que s’han adherit al Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acolliment de Defensors i Defensores de Drets Humans.

Este programa, impulsat des de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de l’IVAJ, l’organització de Protect Defenders i la col·laboració d’altres entitats, oferix temporalment un entorn segur a persones que, pel seu treball en defensa dels Drets Humans, veuen amenaçada la seua vida

La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, i el Director General de l’IVAJ, Jesús Martí, han rebut este matí en el saló de Cristall de l´Ajuntament de València les persones que s’han adherit al Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acolliment de Defensors i Defensores de Drets Humans, Ángela Susana Castellanos, defensora de drets de les dones (Colòmbia) i a Martha Bolívar, també defensora de drets humans de les dones a Colòmbia, persones acollides pel programa municipal, a Blanca Julia Ajtún Mejía, defensora dels DDHH i de la mare terra (Guatemala), i a Magali Pi Ordóñez, defensora dels drets humans, la terra i el territori (Colòmbia), ambdues acollides pel programa autonòmic, junt a les organitzacions que col·laboren en el programa. El programa acull també al defensor sahrauí Mohamed Saleh.

L’objectiu del programa, impulsat pel Ajuntament de València des de 2019, és oferir un entorn segur a persones defensores de drets humans pertanyents a comunitats, organitzacions i moviments socials que veuen amenaçada la seua vida o integritat física i psicològica, amb motiu de la seua labor. El programa, tal com ha explicat la regidora Ibáñez, “tracta d’oferir un entorn segur i tranquil en el qual puga recuperar-se física i emocionalment del desgast personal que suposa liderar estos processos d’activisme i lluita per la defensa dels DD.HH”.

Així mateix, “durant el seu període d’estada, el programa també els proporcionarà acompanyament psicosocial per a la seua recuperació emocional, participació en actes públics per a donar visibilitat a la seua lluita i a la situació per la qual travessen les seues comunitats d’origen, creació de xarxes de solidaritat, formació per a millorar les seues capacitats de lideratge, difusió de les seues accions i preparació i seguiment al retorn”.

Ibáñez ha destacat la implicació de l´Ajuntament de València “no sols en la defensa dels drets humans, sinó també en la protecció de les persones que en diferents països i territoris els defensen amb risc per a la seua pròpia integritat i la de familiars i col·laboradors més pròxims”.