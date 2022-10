Són fons europeus del programa Next Generation

La Junta de Govern Local ha acordat acceptar una subvenció de 10,7 milions d’euros per a implantar la zona de baixes emissions a la ciutat. El total de la inversió que durà a terme l’Ajuntament ascendix a 14,4 milions, dels quals 10,7 es finançaran amb esta subvenció procedent dels fons europeus Next Generation, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així ho ha anunciat hui el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, en informar dels assumptes tractats en la Junta de Govern, al costat del regidor d’Esports, Borja Sanjuán.

Campillo ha assenyalat que el programa que rep esta subvenció durà a terme tres actuacions: contractació del subministrament i instal·lació de la zona de baixes emissions en diversos punts de la ciutat per un valor total d’11,5 milions d’euros; construcció d’un carril bici en la marginal esquerra, entre l’avinguda Tamarindes i el pont de les Arts, amb un pressupost de 480.000 euros i finalment, execució de les obres per a la millora de l’accessibilitat i passos de vianants al voltant de les parades d’autobús, amb una inversió de 2,4 milions d’euros.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat la importància d’estes inversions i de la subvenció “que revertirà a les arques municipals” i en referència a la posició mantinguda per l’oposició sobre l’APR de Ciutat Vella en l’últim Ple municipal, ha assenyalat que “va en contra de la política europea que està subvencionada amb els fons Next Generation i de les directrius europees de mobilitat” i ha afegit que “l’oposició hauria de fer una reflexió respecte de les seues polítiques de mobilitat”.

Campanya gràfica per a les falles

La Junta de Govern ha aprovat també la convocatòria per a la realització de la creativitat per a la campanya gràfica de les falles del pròxim any. La convocatòria està oberta a professionals i empreses del sector per a dur a terme la creativitat de la campanya Falles de València 2023. El pressupost en este cas és de 18.029 euros, IVA inclòs.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, serà el president del jurat del qual formaran part a més, tres professionals del sector, el guanyador de la convocatòria de l’any passat i una persona designada per la Junta Central Fallera. El jurat valorarà l’experiència en projectes similars, la qualitat dels treballs que hagen desenvolupat i l’originalitat i creativitat.

Col·legis seleccionats per al projecte escolar 50/50

La Junta de Govern ha aprovat la selecció dels 15 col·legis que resultaran beneficiaris de la convocatòria de subvencions del projecte 50/50 per al curs 22-23. Sergi Campillo ha explicat que este programa “promou l’estalvi energètic i d’aigua en els col·legis, implicant a tota la comunitat educativa”. El 50% de l’estalvi que aconseguix cada centre revertix en el masteix col·legi que l’invertirà per a dur a terme millores en les seues instal·lacions. L’import total de les ajudes ascendix a 103.134 euros.

Campillo ha explicat que amb l’acord adoptat hui per la Junta de Govern es dona continuïtat a una iniciativa que va començar en el curs 2017/2018: “volem replicar en els col·legis els bons hàbits que impulsen les polítiques municipals com a pas previ perquè l’alumnat el replique a les seues cases, per la importància de la sensibilització ciutadana en tot el referent a canvi climàtic i la sostenibilitat”.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha denegat de nou la sol·licitud del contractista que duu a terme les obres d’excavació i restauració de la muralla islàmica, que havia sol·licitat una ampliació del termini d’execució. La Junta de Govern ha decidit no atendre la seua sol·licitud, ja que segons ha informat Sergi Campillo “no es justifica la necessitat de l’ampliació del termini perquè no va acompanyada del corresponent pla de treball que justifique esta ampliació”. El vicealcalde ha afegit que segons els informes emesos per la direcció facultativa i el Servei de Patrimoni Històric Artístic “la necessitat d’adoptar mesures precautòries no justifica tampoc l’ampliació del termini”.

Finalment, la Junta de Govern ha decidit també desestimar el recurs contra la resolució de caducitat de la llicència ambiental de l’Hotel Sidi Saler. El vicealcalde Sergi Campillo ha justificat esta decisió en la inactivitat de l’hotel per un període superior a dos anys: “aplicant la norma i la llei cal declarar la caducitat de la llicència” i ha afegit que els serveis jurídics municipals han realitzat un informe que avala la decisió de l’Ajuntament.