L’alcalde ha participat hui, al Cementeri del Cabanyal, en l’ofrena floral a la tomba de l’escultor que va ser durant tota la seua vida “un dels màxims ambaixadors de la ciutat”

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, i el regidor de Cementeris i Servicis Funeraris, Alejandro Ramon, ha participat en l’ofrena floral a la tomba de l’escultor valencià Mariano Benlliure, al Cementeri del Cabanyal. Este homenatge, celebrat hui amb motiu del 75 aniversari de la mort de qui va ser un “gran ambaixador” de la ciutat, s’uneix a altres iniciatives municipals impulsades en record de l’artista que, nascut tal dia com hui al barri de Carme, deixà l’empremta del seu talent als carrers de València, amb monuments essencials que, des de hui, son objecte d’una mostra organitzada al Palau de Cervelló.



“Tal dia com hui, fa setanta-cinc anys, el 9 de novembre de 1947, moria a Madrid Mariano Benlliure. Considerat l’escultor espanyol més important del seu temps, va exercir tota la seua vida arreu del món com a orgullós valencià, desplegant el seu art per multitud de ciutats d’Espanya, Iberoamèrica i Europa. I, com a gran ambaixador de la nostra terra i molt estimat pel seu poble, València el va rebre de manera multitudinària i emocionada en el seu últim viatge a la seua ciutat natal per a descansar, tal i com ell havia desitjat, al cementeri del Cabanyal, junt amb els seus pares”, ha ressaltat l’alcalde de València, Joan Ribó, davant de qui hui s’ha reunit per compartit un nou homenatge a l’artista.

Entre el assistents hi ha estat l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva i membres de la Corporació de esta ciutat, “unida amb València, entre altres coses, per la figura de Mariano Benlliure”; A l’acte també s’ha sumat, en representació de la família de l’escultor, la seua besnéta Lucrecia Enseñat Benlliure.

Joan Ribó ha manifestat que “75 anys després el record de Mariano Benlliure roman inesborrable en la memòria col·lectiva i la seua obra forma part, per a sempre, de la imatge de la nostra ciutat a través de monuments tan significatius com ara el dedicat al pintor Ribera o al Marques de Campo, entre d’altres”. “L’Ajuntament li va nomenar Fill Predilecte i Meritíssim de la Ciutat en 1900 juntament amb Joaquin Sorolla i en 1942, amb ocasió del seu huitanta aniversari, li va donar la Medalla D’or de la Ciutat”, ha afegit, en aclarir: “ara no podíem deixar passar l’ocasió de retre-li homenatge en una data tan destacada com la de hui. Per tot això i com a expressió del nostre afecte i agraïment perpetu, dipositem este centre floral per a memòria de Mariano Benlliure”.