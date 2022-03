València s’adherix a l’Hora del Planeta i apaga els monuments i els edificis més emblemàtics

Notario: “Apaguem 55 edificis i monuments per visibilitzar la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per un ús racional de l’energia”

L’Ajuntament de València apagarà demà dissabte, 26 de març, la il·luminació dels edificis i monuments més emblemàtics de la ciutat amb motiu de l’Hora del Planeta, una iniciativa d’àmbit mundial que enguany porta per lema ‘Apaga i Mou-te pel Planeta en l’Hora del Planeta’. L’apagada es produirà des de les 20:30 hores fins les 21:30 hores en un total de 55 edificis repartits per tot el terme municipal, com ara les esglésies de Campanar; el Rosari, al Marítim; Patraix o la de Santa Mònica; així com els campanars de Carpesa, Borbotó i Massarrojos; el Parotet; les Torres de Serrans i les de Quart; els casalicis del pont del Real, la Llotja o el mateix Ajuntament de València, entre d’altres.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que l’objectiu d’adherir-se a esta iniciativa és “visibilitzar el suport de l’Ajuntament de València a totes aquelles iniciatives que perseguisquen frenar el canvi climàtic i animar a la ciutadania a participar a títol personal en esta iniciativa, no solament apagant els llums demà, sinó també incorporant en el seu dia a dia hàbits que contribuïsquen a un ús racional de l’energia i la conservació del planeta”. A més, ha recordat que l’Ajuntament des de 2015 està implementant tot un seguit de polítiques que promouen l’estalvi d’energia i la baixada d’emissions de diòxid de carboni, apostant per la utilització de tecnologia eficient en l’enllumenat públic i per la inversió en energies renovables”.

Per la seua banda, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha destacat “totes les iniciatives que venim desenvolupant des de l’Ajuntament per combatre el canvi climàtic i promoure polítiques sostenibles i eficients que redunden en un benefici inqüestionable per al nostre medi i per a la ciutadania, com ara la creació de comunitats energètiques locals, l’aposta per la descarbonització de la ciutat que ens situa com a referents a Europa o la promoció de les energies netes i l’autoconsum”.

Segons explica el Fons Mundial per a la Natura (WWF), “l’Hora del Planeta 2022 té lloc en un moment especialment important” i, juntament amb una aliança de governs i organitzacions, demana una major ambició i una acció urgent per a detindre i revertir la pèrdua de la natura per a 2030. D’ací a unes setmanes, líders mundials es reuniran en la COP15 del Conveni de Nacions Unides sobre Diversitat Biològica per a decidir sobre un nou pla d’acció global per a la natura per a la dècada vinent. A més, enguany cobrarà especial rellevància el concepte One Health, una sola salut, perquè “després de la pandèmia és cada vegada més evident que només podem viure com a éssers humans sans en un planeta que també ho estiga”.

Enguany, l’organització ecologista WWF, promotora de la campanya, ha fet una crida a la societat per a participar en “la carrera més important de les seues vides: una contrarellotge contra l’emergència climàtica, amb l’objectiu de reduir a la meitat les emissions de diòxid de carboni per a 2030. A més, insten la ciutadania a compartir per xarxes socials la seua experiència sumant-se a l’Hora del Planeta.

