València se suma a la declaració institucional de la FEMP a favor del transport públic urbà

L’Ajuntament de València ha aprovat adherir-se a la Declaració Institucional a favor del transport públic urbà, promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) el 25 de setembre de 2024.

Aquesta declaració reconeix el transport públic com a “pilar fonamental” per a una mobilitat urbana sostenible i proposa estratègies per millorar la seva qualitat i eficiència.

El compromís de l’Ajuntament de València forma part de les accions en el marc de la seva Capitalitat Verda Europea de 2024.

En la sessió plenària celebrada aquest divendres, es va acordar continuar treballant per garantir un transport públic de qualitat, que contribueixi a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.