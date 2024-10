València suport als emprenedors amb una jornada dedicada als reptes d’obrir un nou restaurant

L’esdeveniment, organitzat per The Fork, ha tingut lloc en el complex esportiu cultural de la Petxina

La trobada ha abordat els desafiaments i solucions financeres als quals cal enfrontar-se per a emprendre en el sector gastronòmic

La sala de conferències del complex municipal de la Petxina ha acollit este dilluns a professionals del sector gastronòmic en la jornada ‘Reptes, desafiaments i solucions financeres per a obrir un restaurant amb èxit’.

L’acte, organitzat per The Fork, tenia com a objectiu l’anàlisi i posada en comú d’aquells reptes i traves a les quals han d’enfrontar-se els nous emprenedors per a alçar un negoci en el sector hostaler.

La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions de l’Ajuntament de València, Paula Llobet, ha obert l’esdeveniment destacant la seua importància, perquè “impulsa un diàleg molt necessari que beneficia a tot el sector i enfortix la gastronomia com a element clau del nostre teixit productiu”.

Durant la cita s’ha celebrat una taula redona amb quatre ambaixadors gastronòmics, entre els quals es trobava Carito Lourenço, xef del restaurant Fierro a València amb una estrela Michelin i un marcat compromís amb la qualitat, l’excel·lència i la sostenibilitat. Amb ella han debatut Javi Estévez, xef i propietari del restaurant La Tasquería a Madrid, també reconegut amb una Estrela Michelin; Juan Carlos García, xef del restaurant Vandelvira en Baeza, destacat per la seua cuina tradicional amb tocs contemporanis; i Sara Valls, xef del restaurant Xeixa a Barcelona, coneguda pel seu compromís amb la sostenibilitat i productes locals.

“L’hostaleria és fonamental per a l’economia —ha recalcat Llobet—, però a més forma part d’una cosa molt més important: representa la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra manera d’entendre la vida. Per això, a València els nous emprenedors compten amb el suport de l’Ajuntament i de la Fundació Visit València, entitat a la qual hi ha adscrits més de 150 restaurants, i que és exemple de governança i de col·laboració publicoprivada”.

La trobada naix a conseqüència de l’elaboració d’un dossier per part de The Fork en el qual es realitzava un estudi sobre l’emprenedoria en la restauració a Espanya. L’estudi exposa diversos resultats i estadístiques extrets a través de la realització d’enquestes a diferents professionals del sector, entre els quals es trobaven propietaris, xefs i directors generals, de les 17 comunitats autònomes d’Espanya. Durant la cita s’ha discutit i dialogat de manera constructiva sobre les respostes i conclusions obtingudes en l’estudi, tenint sempre en compte el desenrotllament sostenible i la innovació de la gastronomia regional en la consecució dels objectius plantejats.