València tanca 2024 amb un balanç turístic positiu: un 10 % més de pernoctacions i ambiciosos plans de reactivació per a 2025

Malgrat l’impacte de la dana a final d’any, la Fundació Visit València estima que 2024 va concloure amb un augment del 10 % en les pernoctacions, gràcies al creixement del turisme internacional en els primers deu mesos.

L’objectiu per a 2025 és recuperar les xifres rècord anteriors a octubre, amb una campanya de promoció ja en marxa en els principals mercats i una segona fase d’accions previstes per al primer trimestre de l’any.

Creixement del turisme internacional

Segons la Fundació Visit València, amb dades de l’INE, la ciutat va registrar en 2024 un total de 5,9 milions de pernoctacions, un 10 % més que en 2023. Entre gener i octubre, el creixement va ser del 13 %, destacant l’augment del turisme internacional del 24 %, que ha compensat una lleugera caiguda del mercat nacional (-7 %).

La regidora de Turisme i presidenta de la Fundació, Paula Llobet, ha mostrat la seua satisfacció amb aquestes dades i ha destacat que el bon ritme acumulat abans de la dana permet tancar l’any en positiu.

“L’augment estimat del 10 % en pernoctacions reflectix l’atractiu de València, impulsat pel turisme internacional, i ha generat un increment del 7 % en ocupació hotelera”, ha afegit Llobet.

Principals mercats internacionals

València ha consolidat la seua posició en mercats internacionals clau, amb importants creixements fins a octubre:

Itàlia (+16 %, 182.832 pernoctacions).

(+16 %, 182.832 pernoctacions). Holanda (+27 %, 141.927).

(+27 %, 141.927). Alemanya (+31 %, 103.952).

(+31 %, 103.952). Regne Unit (+11 %, 98.554).

(+11 %, 98.554). França (+9 %, 83.115).

(+9 %, 83.115). Bèlgica (+32 %, 48.356).

(+32 %, 48.356). Estats Units (+21 %, 104.785).

Ocupació i rendibilitat

L’ocupació hotelera mitjana entre gener i octubre va aconseguir el 82 %, un augment de l’1 % respecte a 2023. A escala anual, l’ocupació es manté en el 77 %. Quant a la rendibilitat, el RevPAR mitjà (ingrés per habitació disponible) va ser de 121 euros, un 7 % més alt que en 2023, malgrat una lleugera caiguda de preus en els últims mesos.

Campanya de reactivació per a 2025

Per a superar l’impacte de la dana i accelerar la recuperació del sector, la Fundació Visit València ha llançat la seua campanya promocional més ambiciosa fins ara, amb una inversió d’1,5 milions d’euros i més de 50 accions en 22 mercats internacionals, sota el lema “Veure’t a València ens alegra el cor”.

A més, es prepara una segona onada d’accions entre febrer i maig, amb la col·laboració de Turespaña i la Generalitat Valenciana, per a recuperar les xifres rècord de principis de 2024.

FITUR serà la primera gran cita, on València mostrarà les seues novetats a l’estand 7B01.

Destí clau per a 2025

Segons Paula Llobet, València es posicionarà enguany com a destí líder en sectors com el MICE (turisme de congressos), l’esportiu, el cultural i el gastronòmic, amb esdeveniments com:

El tercer Any Jubilar del Sant Calze .

. La inauguració de l’estadi Roig Arena .

. Esdeveniments icònics com el World Paella Day i la Marató de València.

Amb aquestes accions, València reafirma el seu compromís amb el turisme com a motor econòmic i cultural, consolidant-se com un destí de referència internacional.